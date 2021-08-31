導演黃明川的紀錄片《波濤最深處》原訂5月21日檔期，因受疫情影響延期放映，如今疫情好轉加上全台各地戲院齊力支持，電影確定將於9月10日上映，黃明川今日受訪談拍攝經過，該片拍攝地點橫跨亞洲4國，以16位女詩人為題材、使用9種語言，從台灣出發與世界連結。

《波濤最深處》延後上映期間，世界局勢千變萬化，廣受世界關注的阿富汗政權移轉導致女性地位岌岌可危，與紀錄片中四個曾受殖民統治歷史國家中的16位女性詩人暢談女性飽受壓迫情形及覺醒之處不謀而合。黃明川表示原本有些狂想，希望到南美洲或阿富汗、伊朗、伊拉克拍攝，但因簽證沒有過，考量到現實，把焦點放回亞洲，選擇台灣、印度、斯里蘭卡、菲律賓等4個共同經歷過殖民統治的國家，訪問當地具代表性的女詩人，透過詩作從女性角度看自身所處的歷史、社會、政治環境。

黃明川提到拍攝該片旅費驚人，「光是印度孟買一堆人飛來飛去，就很驚人，總共經費超過800萬」，他也提到拍攝充滿危險，尤其在印度更是觸犯男人威權主義，「到印度拍攝女性題材很危險，我們很低調」，印度當地人甚至警告黃明川會有危險，「他們的記者報導弱勢族群，早上出門就會吃子彈」。

《波濤最深處》是黃明川特意把自己身為男性創作者的意識全部還給女性的一部創新紀錄電影，拍攝期間沒有將鏡頭對準任何一位男性，把話語權交還給女性發聲，也讓印度當地受訪者驚呼連連怎麼會有人願意拍攝這樣的題材？黃明川期盼電影上映後，可以啟發更多人思考，讓台灣的女權在未來可以繼續有所突破。

《波濤最深處》將全台首映移師到對全片意義重大的東台灣花蓮，獻給片中兩位主角──台灣婦運先驅李元貞老師及台灣薩奇萊雅族詩人撒韵·武荖(Sayum Vurow)居住地最深厚的祝福。該片是黃明川繼22年前最後一部於戲院上映的劇情長片《破輪胎》後，其作品再次正式登上台灣院線發行。