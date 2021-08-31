台北1名人夫小陳（化名）前年發現妻子外遇，還在家中發現沾有精液的衛生紙與護墊，崩潰攤牌後找小王談判，原本小王答應給出600萬和解，但小王最後在警局卻臨時反悔，當場撕爛本票，法院最後判小王須賠償40萬；此外小陳也提告妻子要求對方還回由他買下的1處房產，但法院認定證據不足，判他敗訴。

判決書指出，小陳發現妻子2019年3、4月間與另1名男子3度進出旅館，他甚至在家中垃圾桶發現擦拭過精液的衛生紙與沾有精液的護墊，他向妻子攤牌後，與小王相約到派出所談判，原本小王答應要給出600萬談和解，未料小王在派出所時臨時反悔，當場撕碎本票，小陳因此決定提告，法院判小王須賠償40萬。

此外，小陳也提告妻子，他在1999年買下桃園市當時價值425萬元的房產登記在妻子名下，並繳交頭期款與房貸，但妻子不顧情分外遇，事後談判時妻子也簽下同意書、願意交還房子，他要求妻子履約；不過小陳妻子表示，房子是由她父親提供的金援做頭期款，房貸也是由她繳的，因外遇就要交出現值900萬的房屋不合理。

小陳妻子表示，當時談判時丈夫帶6、7名男子將她包圍，她心生畏懼下才會簽下同意書；而法院認為，小陳當時在談判協議書中將妻子、小王的責任賠償義務等全串在一起，但小王並未在上頭簽名，因此認定協議不具效力，再參考妻子提供的房產金流資料，認定房子並非全由小陳支出，判他敗訴，妻子不用交出房子。