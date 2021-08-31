消費者購車最在意性價比，也就是CP值，SKODA Taiwan近年以「聰明的就懂」成功打進市場，最大賣點就是讓人覺得物超所值。以這次試駕的SKODA FABIA為例，雖為品牌入門車，但科技、防護一點都不打折，現在還有首年月付不到4000元的優惠方案、再送延長保固，FABIA就是有一身好本事。

FABIA有掀背車及Combi旅行車兩種，分別推出菁英及魅力兩個版本，菁英版掀背及Combi旅行車售價為78.8、82.8萬元，魅力板掀背及Combi旅行車兩款則需加價7萬元。掀背車尺碼3997x1732x1467mm、行李廂置物空間330L；Combi旅行車長4262mm，行李廂空間受惠車身加長擴大為530L。前者適合單身、社會新鮮人，後者則更貼近要時常裝載物品的小家庭需求。

FABIA搭載排氣量999cc的1.0 TSI直列3缸TSI渦輪增壓引擎，擁有95hp/16.3kgm最大動力輸出，並搭配7速DSG雙離合器自手排變速系統，FABIA同時將Start/Stop引擎怠速熄火裝置及車輛動能回收系統列入標準配備，可達17km/L的油耗表現。

此外，引擎排氣量歸在601-1200cc牌照稅4320元、燃料稅4320元的級距；相較排氣量較大的1201-1800cc牌照稅7120元、燃料稅4800元，兩者年繳金額相差3280元，若與排氣量更大的1801-2400cc級距相比，每年更可省下8770元。

FABIA具備高強度車身結構並搭配XDS+主動式限滑差速器以及四輪碟煞，被動安全配備如6具氣囊、ESC電子行車穩定系統、MKB二次碰撞預煞系統、MSR引擎循跡控制系統等均已納入標準配備；ACC主動式定速跟車、Front Assist前方輔助（AEB）、Blind Spot車側盲點警示及後方倒車警示統統列為標配，更重要的是它擁有Euro NCAP撞擊測試五顆星佳績，將台灣小型車的安全規格一舉提升至最高標準。

FABIA雖為SKODA家族中的入門車種，但仍滿載完整科技配備和五星級的防護，提供「All 4 You」4年不限里程保固、4年3次免費保養以及4年免費道路救援服務，讓車主無後顧之憂。而FABIA的「五星最安心」購車專案更加贈第五年延長保固，不僅首年月付3999元即可輕鬆擁有，並在現有的4年不限里程保固外，加贈第五年延長保固，誠意十足。

儀表控台布局簡約，中央為6.5吋彩色觸控多媒體系統。（陳大任攝）

三幅式多功能方向盤。（陳大任攝）

ACC主動式定速跟車系統設定撥桿。（陳大任攝）

儀表顯示ACC主動式定速跟車系統。（陳大任攝）

Blind Spot車側盲點警示功能會於後視鏡上顯示。（陳大任攝）

排檔桿前方有置物空間及充電插孔。（陳大任攝）

後座空間合宜。（陳大任攝）

行李廂容量330L，但可透過隔板擺置位置做出不同規畫，左為標準模式，關門時能遮蔽行李，保有隱私；中為雙層模式，可放置不同形狀的物品，右圖則是收起隔板，可載運大型物品。（陳大任攝）

行李廂有掛勾、不同大小的置物空間。（陳大任攝）