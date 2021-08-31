大陸當紅女星趙薇驚傳被大陸官方列為劣跡藝人，其主演作品無預警被多個影視平台下架，演藝圈全面封殺，隨後更有消息指出，她已連夜逃往法國。但趙薇隨後又在IG發文，暗示自己真實下落，隨後又發文刪除。

趙薇主演影視作品無預警被下架，疑似被大陸官方封殺震驚兩岸三地演藝圈，隨後更有網友爆料，指趙薇早已接獲消息，連夜逃往法國，更有住在法國波爾多的網友，目擊趙薇出現在機場的身影。其實趙薇多年前就在法國波爾多買下酒莊，還擁有自己的紅酒品牌，謝霆鋒也曾至趙薇酒莊拍攝綜藝節目《十二道鋒味》。

正當全民瘋猜趙薇下落之際，她本人也透過IG發聲寫下「最好的季節……和爸爸媽媽一起聊天，就好像自己從未長大過，真好」，更親自回覆粉絲留言「北京初秋，最佳閱讀時間。大自然是魔術師」，因此被推測她人不在法國，而是待在故鄉安徽蕪湖，或是北京。

另外有港媒指出，趙薇當年與富商老公黃有龍結婚後，成為新加坡永久居民，還在新加坡生下寶貝女兒「小四月」。後來趙薇考慮到女兒教育問題，更不惜砸重金在香港置產兼入籍香港，好讓女兒可在香港唸新加坡國際學校。但就不知現年11歲的小四月，是否已退學隨著媽媽離開。