交通部公佈2020年全台道路交通事故統計顯示，以第一當事人的肇事車種分類，其駕乘車種為機車者，占了整體道安事故件數55.1％的比重，反應出近半數的道安事故牽涉到機車；全台更有3000人因為交通事故不幸罹難，其中駕乘機車為責任歸屬較大的事件，無論肇事者或受害者則統計有1505人死亡，占了交通事故致死亡總數一半的比例。

交通局表示，市府道安團隊長期努力研討，透過各方面降低交通事故發生，依交通部道安資訊查詢網顯示，台中今年1至6月因機車交通事故於30日內死亡人數較去年同期減少22人，降幅21％。考量機車駕駛特性與車體保護力，與汽車有明顯差異，一旦發生事故往往較嚴重，因此機車交通安全一直是市府重視的課題。

朱暖英指出，台中市於2017年時，有關機車的道安事故死亡案件有60例，但至2020年時卻增加到129例；過去四年時間，機車道安事故死亡數字呈現了倍增趨勢，實在是令人吃驚又心痛。與此同一時間內，臺中市機車登記數量亦是大幅增加，已從2017年168萬輛，成長為2020年175萬輛，四年總計多了7萬輛。

機車數量成長幅度比起臺中市過去四年，增加的人口總數3萬3千人，還多了一倍以上，換句話說，這就如同過去4年台中市新增人口(含新生兒)每人可分配2台機車，這種結果令人擔憂。議員朱暖英語重心長質疑，臺中市交通局整體交通運輸措施，似乎有不甚週延的地方，才導致臺中市用路人不愛搭乘大眾運輸，偏好自行駕車出門；逼得選擇騎乘機車的族群，需要承擔較高的行車風險。

朱暖英認為，台中市的交通設施規劃，交通局對於汽機車皆應同等重視；但機車族群行車所面臨的風險，以及事故後的受害程度，又比汽車族群要付出更多的風險代價。所以，交通局面對處於交通事故高傷亡風險的機車族，應該要強化政策防護措施，降低機車用路人受傷害的風險。朱暖英向交通局呼籲說，臺中市道安事故死亡的統計，不該被當成冷冰冰的數字，因為每增加一個案件，背後代表的是珍貴生命的消逝，以及造成一個家庭的破碎。

朱暖英歸納四點建議要求交通局。第一要研擬出有效的政策宣導方式，好讓汽機車駕駛，皆留心確保用路安全的觀念；像是汽機車駕駛，不時會因為車輛內輪差的問題，而發生行車事故，這不就表示交通局在與民宣導上並沒作到位。再者，大眾運輸系統規劃，應要不停的作滾動式檢討修正，讓民眾可以就近善用相關的公眾交通工具，像是公車路網的調整與ibike設置密度等。第三提高老舊機車報廢誘因，降低機械功能退化機車上路的機會。最後，提昇檢視道路號誌與掌握道路行車品質，減少交通事故風險因子。

交通局強調，市府除根據交通事故資料的大數據分析，加強交安宣導、工程改善及執法，並針對外送員及大專院校新生等常見機車族群，辦理防禦駕駛安全觀念宣導及大型車視野死角與內輪差體驗。在工程方面，則提升標線摩擦係數，也同步減少標線大面積繪設情形，並於易肇事熱區、熱時編排警力提高見警率，以及針對肇因加強取締違規行為等加強執法。