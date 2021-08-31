北市男子阿豪（化名）透過交友軟體認識年僅13歲的少女小芳（化名），進而交往成為男女朋友，並發生性關係。某日小芳與阿豪摩鐵大戰後一大清早回到家中，由於女兒向來晚起引發小芳爸疑心，追查之後發現女兒交了男友還發生性關係氣炸。一審台北地院依未滿14歲之女子為性交罪，將阿豪判刑3年8月。上訴二審，高院判決駁回，仍可上訴。

根據判決書，去年寒假期間，小芳上交友軟體結識阿豪，兩人進而發展為情侶關係。兩人2月、3月分別在阿豪住處和新北一間摩鐵發生性關係。小芳從摩鐵回到家時是一大清早，由於她習慣晚起，爸爸起了疑心，追問是否跟什麼人出去，最後終於坦承是跟阿豪出去。

心裡有數的小芳爸，直接約阿豪在派出所碰面，並在阿豪手機中看到兩人在床上的合照，以及女兒的裸照，證實了一切。

阿豪坦承犯行，但辯稱當時以為小芳已滿14歲，3月發生關係當天，小芳與他吵架想要分手，堅持凌晨3點要去找他，勸阻不成後換他去找小芳，由小芳帶路前往汽車旅館，因小芳挑逗才會發生性行為。

辯護人則稱，小芳曾說阿豪對她最好而不願提告，不能排除是小芳父親想藉機取財陷害教唆；此外案發當下，小芳已同意發生性行為，按刑法學來說可構成「阻卻違法」的承諾，不算是被害。

小芳則表示，她與阿豪在交友軟體認識時，就有互相詢問對方年紀，當時她先說自己14歲、念8年級，後來在發生關係之前，才告知阿豪「自己未滿14歲」。

台北地院審理後，依未滿14歲之女子為性交罪，將阿豪判刑3年8月；上訴二審遭高院駁回，維持原判，全案仍可上訴。