BNT疫苗即將抵台，疫苗接種對象順序再度引發討論，除了12到17歲的學生之外，中央疫情指揮中心也開放讓18到22歲民眾優先接種BNT，剩下的疫苗將依序從第一至十類往下接種，第二類名單也可能優先接種BNT疫苗，引發各界討論。《中天》也派出記者進行街頭民調詢問民眾對此事的看法，大部分民眾都對此感到十分傻眼。

《中天新聞》今(31日)派出記者前進台北西門町街頭進行街頭民調，詢問民眾「80萬劑BNT將開放第二類(中央及政府防疫人員)優先施打，你覺得？」並提供5個選項讓民眾選擇：

1.傻眼欸！為什麼不去搶高端？！

2.挺到底！官員的命最重要，先打就先打民眾沒打沒關係

3.不爽啦！第二類就是讓我心累…

4.哭哭哭！第二類……我流淚，我還沒打疫苗！

5.笑死人！官員跟人民搶打疫苗，卻不多買國際疫苗

街訪結果顯示，一共有19名民眾參與這個街頭民調，最多人選擇選項1，一共有10票；值得注意的是，也有民眾贊成官員可以優先施打BNT疫苗，選項2有2票；沒有人選擇選項3；選項4有3票；選項5則有4票。

一名身穿白衣的大哥直言，「這就是黑箱作業，笑死人，憑什麼第二類？第二類是哪些人？叫他把名單列出來，為什麼不敢？越打人越多，怎麼可以這樣子呢？這就是官官相護，就是這樣，整個利益集團綁起來了，做官的只考慮做官的，不會考慮老百姓」；另一名身穿黑衣的年輕人則表示，「既然是你們都沒有買國際疫苗，你們都去推高端，那你們應該先去打(高端)才對吧？我之前填了三類，到現在都還沒有消息，好像是有一點要你打高端的感覺」

不過，也有民眾有不同看法，認為官員先打BNT沒關係，記者詢問其中一名民眾，「你覺得官員的命比你的還重要嗎？」時，他回答，「可能啦，比我們還要有用」；還有一名民眾則說，「(民眾)要去打BNT，叫官員去打高端，那相對的為什麼就是為什麼一般民眾不能去打高端？」