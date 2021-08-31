李亦捷在《2049》「婚內失戀」超沮喪！求助讀心機器遭陳漢典嫌。（瀚草影視提供）

林子熙《2049》狠心迫女兒墮胎。（瀚草影視提供）

未來影集《2049》描寫當科技全面滲透近未來生活，人類在西元2049年面對更多科技與人性的考驗，邵雨薇、林柏宏、林子熙、莫允雯、陳漢典、李亦捷等人分別主演《完美預測》、《刺蝟法則》以及《幸福話術》三個單元，該劇31日除了公開6位主角海報也宣布定檔，10月16日起每周六晚上十點於台視、myVideo首播免費看，晚上十一點半於myVideo、Netflix上架最新集數；10月17日起每周日晚上八點於東森戲劇台、晚上十點東森超視台播出。

當人人渴望的科技全面入侵家庭，導致幻想、夢境與現實的界線逐漸模糊，女人該如何自處？又該如何捍衛愛情、親情？是《2049》欲探討的核心價值之一。《完美預測》邵雨薇和林柏宏發現孩子被大數據演算法預測為「殺人犯」，海報上的林柏宏雖然表示：「比起大數據算命，我更相信我的孩子。」但他疑似因過度管教產生家暴傾向，邵雨薇為母則強盡全力保護孩子，在孩子和老公的關係間拉扯，企圖拯救脆弱不堪的家庭關係，面對另一半一觸即發的火爆脾氣，用似水柔情成為家中唯一的鎮定劑。過去擅長演出陽光形象的林柏宏，今年在《大債時代》、《火神的眼淚》展現更多元的演技，此次更迎來全新挑戰挑戰，詮釋令人不寒而慄的「家暴男」，一路都是學業優等生他表示，過去其實也是在「打罵教育」中成長，因此心思敏感：「誰打過我都記得！」在拍攝前刻意讓自己沈浸在這些負面的記憶中，才能變身「獸父」對小嬰兒動粗！

林子熙在《刺蝟法則》是位在年輕時未婚生女的心理治療師，因另一半的身份特殊，讓她在情感上缺乏安全感，也對教養充滿迷惘，發現飾演女兒的陳姸霏同樣未成年懷孕，糾結不已，知道女兒想留下孩子，但不願看到女兒步上自己後塵，只能痛下決心要求女兒墮胎，卻因此產生嚴重的親子隔閡，她只能從重新檢視過去的自己，才能找到和女兒和解的解藥。設想若自己的女兒發生同樣狀況？林子熙坦言：「我可能會叫她拿掉，會糾結在道德上，但還是覺得如果她想要生下來，會覺得她瘋了嗎？」而她和莫允雯的海報上標語分別寫著與「愛的記憶」相關的詞句，為兩人關係埋下伏筆。

《幸福話術》中李亦捷和陳漢典飾演一對「婚內失戀」夫婦，李亦捷努力扮演嬌妻，積極關心對方生活、工作，卻遲遲得不到回應，面臨兩人無話可說的窘境，女方想求助於具有人工智慧的溝通科技潤飾對話，卻仍不得老公歡心，其實女性進入婚姻，容易困在如何維繫愛情的無限迴圈，正如陳漢典在海報中的台詞：「讀心裝置偵測不到我有多愛妳。」2人究竟該如何維持這段婚姻？但李亦捷自認私下和角色個性大相徑庭，現實中懂得遷就對方，笑言：「如果我當了人妻，應該會是個很貼心的老婆，因為身邊的人很開心，我也會很開心。」

影集《2049》由台灣大哥大myVideo、東森電視、瀚草影視共同投資拍攝，10月16日起每週六晚上十點於台視、myVideo首播免費看，晚上十一點半於myVideo、Netflix上架最新集數；10月17日起每週日晚上八點於東森戲劇台、晚上十點東森超視播出。《2049》IP將會有更多跨界合作與多樣延伸，例如由閻奕格、林哲熹、木木林葦妮聲音演出的2049＋動畫影集《絕處逢聲》、與羅恩妮、SONY唱片、榮獲金鐘最佳客語專輯肯定的春麵樂隊合作音樂原聲帶以及出版品等將陸續問世。

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