台中市議會進行市政總質詢，市議員張家銨指出，美麗島電子報在8月20日公布民調，烏日、大肚、龍井地區的盧秀燕滿意度是全臺中市最低。張家銨表示，市府無法為烏日、大肚、龍井地區帶來建設，包含烏日大慶站高架化、烏日區75-1道路成功西路、台 74 線延伸龍井台 61 線西濱道路（生活圈4號線大肚延伸線）等建設工程完全呈現停擺狀態。

盧秀燕說，她在大肚、烏日、龍井的民調正逐步回升中，她會加倍努力，她當過六屆立委深知地方建設需求，包括烏日大慶站高架化等。

張家銨表示，烏日是台中最可能發展為副都心的潛力地區，而烏日大慶站高架化是目前山手線計畫中最可優先推動的建設，也已獲得中央經費一半補助，但卻因為市府不斷要求中央全額補助高架化經費而遲遲無法進行建設。

張家銨指出，烏日區75-1道路成功西路是大肚山上唯一連結烏日的道路，從第九公墓往上1.2公里道路卻不在拓寬計畫中。

張家銨要求應全線拓寬，而不是只做一半的工程。另外，台 74 線延伸龍井台 61 線西濱（生活圈 4 號線大肚延伸線）是海線地區最重要的公路建設案，在林佳龍前市長2018年卸任前，進度正在辦理環評，至去年9月10日已通過環評，目前也呈現停擺狀態。

建設局長陳大田說，相關建設歷經好幾任市長，因中央辦不下去，改由地方來處理。