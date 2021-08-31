中共軍方已正式對外宣布，中國空軍多年來實力突飛猛進，已經歷史性跨入戰略空軍門檻。中共空軍各式先進裝備愈來愈齊全，其中又以殲-20戰機與運-20運輸機最受矚目，至目前為止，至少已交付4支航空旅共150架殲-20戰機。

北京時間8月31日，中國空軍新聞發言人申進科在第13屆中國航展新聞發布會上表示，中國空軍歷史性地跨入戰略空軍門檻。他指出，殲-20、運-20列裝越來越多，中國國產新型地空導彈直指蒼穹，戰略預警、空中打擊、防空反導、訊息對抗、空降作戰、戰略投送和綜合保障等能力不斷提昇，有效履行新時代使命任務。

此外，申進科說，中共空軍將在本屆中國航展集中展現「推進戰略轉型、邁向世界一流」的新成就。

《多維新聞》報導說，在中國軍機中，殲-20戰機和運-20大型運輸機尤為受到關注。此前，解放軍消息人士曾透露，中方至少已交付至少4支航空旅共150架殲-20戰機。

報導表示，今年是運-20列裝空軍5週年，該款中共自主發展的戰略運輸機2016年7月6日首次列裝空軍航空兵部隊。運-20運輸機的服役，標誌著大陸國產大型運輸機研製的重大勝利。

除了殲-20和運-20之外，中共空軍「20」家族還包括直-20。直-20是大陸自主研製的中型雙發多用途直昇機，採用單旋翼尾槳、低位後置平尾構型，採用低阻氣動外形、高效能旋翼氣動佈局總體設計。

直-20是大陸自主研製的中型雙發多用途直昇機，採用單旋翼尾槳、低位後置平尾構型，採用低阻氣動外形、高效能旋翼氣動佈局。被軍迷稱為「中國版黑鷹」。（圖／新浪網)

直-20直升機於2010年立項，2013年12月23日首飛。2019年10月1日的中國國慶大閱兵上，直-20以編隊的方式公開亮相，標誌著直-20直昇機已經服役並投入使用。