東奧英雄派對明登場，蔡英文：用最高規格展現國家的重視。取自蔡英文臉書

我國東奧代表團表現優異，蔡英文總統明天下午將在總統府接見代表團成員，並舉行「台灣英雄凱旋派對」。蔡英文今晚表示，雖然因為防疫，無法像2017世大運和2018亞運一樣，用遊行讓民眾向選手表達鼓勵，但依然會用最高規格，展現國家對奧運英雄的重視。

蔡英文總統預計明天15點至17點，於總統府接見2020東京奧運代表團，總統府也將以「Our Heroes！台灣英雄 凱旋派對」為構想，邀請並歡迎東奧代表團，包含選手、教練、後勤團隊、裁判等146人來到總統府。

蔡英文在臉書表示，這次東京奧運，台灣獲得有史以來最好的成績，選手們的拚勁和表現，感動了疫情中的我們每一個人。奧運期間，大家都在電視機前，跨海為他們加油打氣，恨不得能在現場大聲應援。

她說，除了選手們的努力，整體奧運代表團在先遣與後勤的支援，也都是創造佳績不可或缺的因素。現在代表團的成員們都已經結束隔離，恢復到正常的生活。雖然因為防疫，我們無法像2017世大運和2018亞運一樣，用遊行讓民眾向選手表達鼓勵，但我們依然會用最高規格，展現國家對奧運英雄的重視。

明天下午的「台灣英雄凱旋派對」將在蔡英文臉書和YouTube頻道上全程直播，她歡迎大家共襄盛舉，「一起重溫今夏東京奧運帶來的感動，一起分享台灣英雄的喜悅和榮耀！」