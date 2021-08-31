邱澤極有可能以《她們創業的那些鳥事》入圍金鐘獎。（可米傳媒提供）

《天橋上的魔術師》莊凱勛（右）、李奕樵很可能一起入圍男主角獎項。（公視提供）

孫淑媚在《天橋上的魔術師》發揮驚人演技，賺人熱淚。（公視提供）

《她們創業的那些鳥事》三位女主角林心如、陳意涵、簡嫚書都是入圍大熱門。（可米傳媒提供）

第56屆電視金鐘獎將於9月2日揭曉入圍名單，今年雖是金鐘戲劇小年，但平均質感滿高，戲劇節目類中，除了以電影規格拍攝、呼聲最高的《天橋上的魔術師》可望橫掃技術獎項，創下公視開台收視紀錄的年度最受歡迎家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，由一票硬底子演員成功撐起這部戲，也可望在演員獎項有亮眼的入圍成績，尤其貫穿全劇的靈魂人物「婆婆」鍾欣凌，更被看好很有機會奪下個人第3座金鐘后座！

除了話題性最高的《天橋》與《婆婆》，由林心如、陳意涵、簡嫚書、邱澤等人主演的職場生活劇《她們創業的那些鳥事》卡司強大、製作精良，郭書瑤、禾浩辰、劉品言、周丹薇等人主演的《未來媽媽》探討不孕症議題寫實、引起不少效應與共鳴，金鐘編劇杜政哲首次執導的華視、公視台語台《若是一個人》以及他另一部編劇作品、TVBS《粉紅色時光》都是清新療癒溫暖佳作，此外以高中女子籃球為故事基底的客家電視台的《女孩上場》也不容小覷。

今年受矚目的戲劇，除了《天橋》，其他作品多以女性視角為出發點，在女演員獎項競逐上，可以預見將呈現「神仙打架」級的激烈程度；表演無懈可擊的「婆婆」鍾欣凌被認為毫無懸念必然入圍；孫淑媚在《天橋》的「點媽」，從一開始精明潑辣的皮鞋店老闆娘，到後期沈迷賭博、兒子失蹤後失魂落魄、哭到肝腸寸斷的動人演出，入圍也應是必然；郭書瑤在《未來媽媽》跳脫以往形象，飾演不孕科諮詢師後來面臨流產接著不孕，角色轉折大且刻畫細膩、表現可圈可點；每有作品必定入圍甚至得獎的孫可芳，這次以全台語發音、是《若是一個人》全劇靈魂，也可能再獲評審青睞。

至於林心如、陳意涵、簡嫚書3位女主角在《創業》也同樣表現各自精彩，雖然3人都可報女主角獎項，但一般分析，文青女神簡嫚書顛覆形象、飾演角色討喜的嬌嬌女「美季」若是報名女配角，得獎呼聲將提高不少。此外，方志友突破甜姐兒形象，在《粉紅色時光》飾演失業又失婚、生活只剩下酒精的「人生魯蛇」，以及《女孩上場》中飾演籃球教練的蔡嘉茵，也都被看好有入圍機會。

男主角獎項部分，《天橋》的「魔術師」莊凱勛與飾演「小不點」的童星李奕樵可能雙報男主角，金鐘視帝莊凱勛雖是該劇主要靈魂，但李奕樵角色貫穿全劇，首次演戲的他表現令人驚艷。至於《創業》雖是一部以女力為主的戲劇，但邱澤卻運用了他近20年的表演修行功力，集大成發揮於金融業上班族「鄭義男」一角，把清冷平凡的小人物演得溫暖有力，成功詮釋出角色看似渺小卻又不可或缺的存在感，平凡到讓觀眾幾乎忘了他曾是偶像劇裡總是高富帥的邱澤，在今年缺乏超強對手的情況下，已是台北電影獎影帝、曾多次與金鐘視帝失之交臂的他，極大機會以此角色再度叩關視帝。

此外，《未來媽媽》禾浩辰、《婆婆》裡的許傑輝、張書偉及《若是一個人》的宋柏緯、《王牌辯護人》的胡宇威、《羅雀高飛》的邱凱偉等人在男主角獎項也有一定的入圍機會。

以往男、女配角獎項因競爭激烈，總被稱為「死亡之組」，今年戰況似乎更勝往年，《天橋》的朱軒洋、初孟軒、羅謙紹、羅士齊、盧以恩，《婆婆》的王少偉、楊銘威、邱凱偉、黃姵嘉、林筳諭、劉品言、小甜甜、于子育、楊小黎、蘇晏霈，《粉紅色時光》老演員群鮑正芳、林秀君、張瓊姿、林煒、單承矩等人，《生生世世》的林嘉俐、薛仕凌、阿龐等，以及《未來媽媽》的劉品言、張寗、周丹薇，《創業》的李立群、林哲熹、宥勝，以及《若是一個人》的林鶴軒、《王牌辯護人》黃薇渟等都被認為很有機會角逐。

而李立群的女兒、《創業》的李元元，以及龍劭華愛女《若是一個人》的陳璇兩個星二代，也被認為很有機會和《天橋》的李奕樵、羅謙紹、初孟軒、羅士齊等人同台角逐最具潛力新人獎。

在迷你劇集獎項部分，最強作品應屬掀起工人熱的《做工的人》，新加坡影帝、金鐘視帝李銘順與柯叔元「阿祈」與「阿欽」這對惹哭無數觀眾的兄弟，可望同台角逐迷你視帝，至於突破形象飾演怪手司機「阿全」的薛仕凌、游安順也都是迷你劇男配角入圍大熱門；而公視《大債時代》的林柏宏、李霈瑜（大霈）以及《返校》影集中的姚淳耀、李玲葦、韓寧表現出色，《戒指流浪記》的宥勝、林予晞同樣都被看好有望角逐獎項。

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