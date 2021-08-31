教育局長楊振昇強調，各校明天將分流到校，如何運作由各校自行運作。(陳世宗攝)

9月1日正式開學！市議員邱素貞、謝明源、陳淑華、蕭隆澤等，今天在市政總質詢時強調，防疫視同作戰，開學後校園環境清消非常重要，以防造成防疫破口，萬一發生群聚感染不容掉以輕心。教局長楊振昇強調，若未打疫苗及打一劑未達14天就要快篩。

邱素貞、謝明源等指出，明天就要要開學，各項防疫物資整備工作，包含口罩、酒精、洗手乳、漂白水、額（耳）溫槍等等，另額（耳）溫槍及紅外線熱感應儀等，是否已完成檢測校正工作，以確保體溫檢測結果正確？台中市各級學校是否都已經針對教室、各學習場域、經常接觸之門把、桌（椅）面、電燈開關、麥克風、教（玩）具、 電腦鍵盤、滑鼠等進行清潔消毒作業，表達關切。

陳淑華、蕭隆澤表示，近期將有BNT疫苗抵台，BNT疫苗已經定案的是給學生施打，並將以12-18歲的學生為優先施打對象，請問教育局有何相關規劃？楊振昇對此則表示，會進行造冊施打。

楊振昇強調，各校開學前都進行消毒，中央補助4千萬防疫經費，目前台中市只剩一所尚未採購到隔板，預計9月8日隔板就會到位，其他各校都已設置妥善；如果不夠將向教育局申請，目前教職員打疫苗約打了93.7％，若未打疫苗及打一劑未達14天就要快篩，各校明天將分流到校，如何運作由各校自行運作。