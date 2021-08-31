台北市中山區日前發生1起交通違規，1輛機車在待轉區停等紅燈時，眼見紅燈倒數秒數剩8秒，心急之下直接往前衝，而後方另1輛雙載的摩托車也隨之效仿、闖紅燈往前衝去，殊不知2車的後方就有1輛警車全看在眼裡，員警隨即上前攔查，影片事後被公開，標題稱作「多等8秒是會少塊肉逆」笑翻眾人。

YouTube頻道「Wowtchout地圖型行車影像分享平台」日前公布1則行車紀錄器影像，1輛機車在北市中山區1處路口停等紅燈時，前方1輛機車也在待轉區停等，不過紅綠燈的紅燈秒數從15秒倒數至8秒時，前方該機車竟直接往前衝，而後1輛雙載的機車也跟著闖紅燈、往前衝去。

8秒不能等？他闖紅燈後車跟上 大魔王衝出網嗨：買1送1

有趣的是，2輛機車接連闖紅燈往前衝後，完全不知道後方其實正有1輛執勤中的警用機車，該警車索性直接跟上前、衝去攔查；影片事後被公開，YouTube影片標題更笑稱「多等8秒是會少塊肉逆」，諷刺前車等不及8秒闖紅燈，後車以為沒事也跟上前，殊不知後方遇上「大魔王」。

其他網友則留言說，「看到盡責的警察衝出去就覺得療癒」、「會不會少塊肉不知道，但是罰款會讓他們的家裡少了幾斤豬肉可以吃」、「一件雙罰，就是爽」、「我猜他們都是看另外一邊的燈號，但沒想到紅燈會有點重疊」、「被開單我可以忍，多等8秒就不行」、「警察：兩件績效，我還不馬上出動」、「警察：太好了，買1還送1」。