史上最長暑假正式結束，不少家長最近都趕著為孩童準備開學用品，而電商也同步推出開學優惠及特別活動，像蝦皮購物此次就攜手迪士尼官方文具旗艦店加碼推出「維尼蜂蜜季」，推出折價券等優惠以外，還有蝦皮購物首發獨家新品搶客；PChome 24h購物就祭出「開學趣 購物全攻略」、「開學採購清單下殺45折起」多檔活動專區，專攻疫情下必備的開學防疫小物等折扣。

蝦皮購物 x 迪士尼官方文具旗艦店推出「維尼蜂蜜季」溼紙巾便當袋，優惠價499元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物 x 迪士尼官方文具旗艦店推出「維尼蜂蜜季」 95周年維尼系列鉛筆收納盒，優惠價199元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物與迪士尼官方文具旗艦店看準今年開學季適逢小熊維尼95周年，特別加碼推出「維尼蜂蜜季」活動，9月5日前不僅限量發送相當於再下殺79折優惠的迪士尼官方文具旗艦店折價券，還有再推出首發獨家新品如95週年維尼系列13吋筆電平板包、溼紙巾便當袋、伸縮滑蓋證件套等，消費滿799元再送迪士尼透明化妝包、人物磁吸式置物袋或維尼零錢袋吊飾等禮物。

PChome 24h購物的東野台灣製兒童醫療口罩，巧虎派對（10入），30日前特價2件280元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的威品嚴選3摺無毒抗菌防護桌墊（35x96cm，2入），30日前特價599元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物就觀察到開學必備用品買氣升溫，相關商品銷量皆呈倍數成長，當中防護用品關鍵字如口罩、隔板、面罩、洗手乳等熱搜度更激增，像隔板的搜尋量更於短時間飆升近80%，而業者也針對消費者需求，推出屏風或隔板79折起、防護面罩33折起、抗菌洗手組任選2入9折等優惠，還有兒童睡袋、電腦椅及升降桌等限時折扣，9月28日前更將開跑「開學外宿總動員」活動，祭3C品牌最高回饋27%、全站消費滿1元登記抽Snapask高中線上課程禮包等禮物。