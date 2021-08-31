UNDER ARMOUR舉辦「Team UA感謝祭」，活動期間每筆消費5%金額，都將做為運動發展基金、捐贈給臺灣基層運動員。今（31日）攜手旗下Team UA選手們，共同捐贈100萬元運動發展基金，予東奧選手郭婞淳、楊勇緯、陳念琴分別的母校台東縣立豐榮國小、台中市立后里國中柔道隊，及新竹市立成德高中，期望透過實際行動來勉勵懷抱夢想的年輕運動員，為台灣運動盡一份心。

其中今年如願完成金滿貫拼圖的舉重女神郭婞淳表示：「能夠正向面對挑戰不是與生俱來，正是因為經歷過所有的困難與挫折，才能不斷累積勇往直前的力量！」勉勵學弟妹，與所有渴望站上世界體壇的運動員們，一起保持強大信念、鍛鍊自我內心能量。

楊勇緯、郭婞淳、陳念琴夢幻合體。（吳松翰攝）

柔道男神楊勇緯表示，回台短暫休息後，便馬上返回左營國訓中心投入訓練，備戰將於10月登場的全國運動會，仍要求自我保持100%自律，並重新開始學習。

談到準備東奧比賽壓力龐大，3位選手私下如何紓壓？郭婞淳表示，自己一直以來有彈鋼琴的習慣，有時周末可從早上彈到下午，非常專注，愛好閱讀的她，也喜歡涉獵不同領域的書，特別是談論人際關係、生命意義的書籍，或也喜歡手寫字，看到有共鳴的句子，就把它寫下來。

楊勇緯疫情前喜歡露營、衝浪、爬山、玩滑板等戶外運動，或研究日系服裝穿搭也是他的興趣；陳念琴表示自己特別喜歡唱歌，總能透過歡唱紓壓及獲得成就感，並開玩笑稱「覺得自己歌聲很好聽！」