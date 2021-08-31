60歲「哈林」庾澄慶體力不輸年輕人，游泳、跑步、騎車樣樣精通，藉由持續運動來保持身材，今（31日）卻在社群網站PO出多張受傷照片，疑似騎車慘摔全身都是傷。

庾澄慶熱愛騎腳踏車，不時就會分享到各地騎車的照片，31日卻突然在IG限時動態曬出一系列受傷照，不但手肘、膝蓋都擦傷，右手掌也有傷口，拍照當下甚至還有陣陣血跡，雖然看起來傷得不輕，他卻還能自虧：「仆街」、「雷殘」、「罷玩肘」，包紮完後還幽默形容「包裝完成」，打趣說：「網狀繃帶很性感」，最後不忘曬出打招呼的照片報平安，看來已無大礙。

庾澄慶騎車雷殘摔得不輕。（圖／翻攝自IG）

庾澄慶受傷包紮完還自我解嘲。（圖／翻攝自IG）

庾澄慶7月初曾捐防護衣、口罩、手套、護目鏡等防疫物資給新北各長照機構，希望透過加強機構的防疫能力，保護長輩的健康，月底迎來60歲，更因為疫情不過生日，並把母難日轉化為大愛，捐贈1萬5000支冰棒慰勞警務人員，並採用南部在地小農的愛文芒果，別具意義。

而他與前妻伊能靜所生的兒子恩利（小哈利），日前宣布正式出道，相較於伊能靜的高調，哈林檯面上雖沒動作，但被發現他私下早就悄悄上微博搶在第一時間關注小哈利帳號，對兒子的關心和支持不言而喻。