就在半個多月前，光陽針對旗下車能網升級推出IONEX 3.0+，並同時為電動機車騎士提供「IONEX尊榮換電」服務，訴求騎士不必出門，只要透過手機APP，就有專人到府，為騎士更換滿電電池。這種前所未有的「便民」服務，瞬間在網路炸了鍋，短短十天左右，正反兩派討論聲量超過3000則，足見無論贊成或反對，這種「外送式換電」的服務，確實切中了騎士痛點。

「IONEX尊榮換電」服務一推出，瞬間在網路炸鍋，短短十天左右，正反兩派討論聲量超過3000則。(圖/光陽提供)

在這份網路討論聲量調查，針對「IONEX尊榮換電」服務，正反兩派意見差距不大，但持正面的肯定聲量，仍略高於反對意見；整理一下持正面看法前三名：第一，多數網友認為該服務「方便性高」，的確可以省去騎士尋找換電站的時間。其次，網友覺得「IONEX尊榮換電」實在「太有創意了！」「沒想到不僅三餐可外送到家，現在連電池也可以外送！」，至於第三則是「電池品質穩定」，也就是保證為騎士的愛車換到的電池，絕對「滿電」。

至於持負面看法的網友，也對「IONEX尊榮換電」提出疑慮，其中，「失竊糾紛」最讓騎士不放心，「如果東西被偷怎麼辦？」其次則是社區停車場，外車無法進入，預約該服務時，「必須先將車停在外面，有點麻煩！」第三則是有些網友認為專人外送電池，「真的有比較環保嗎？」而針對種種疑慮，光陽在今天IONEX APP正式上線，也特別針對「IONEX尊榮換電」服務再作進一步的說明。

「光陽『IONEX尊榮換電』的服務精神，就是專人送電，全年無休！基本上就是一種『我專屬的送電服務』」IONEX營運長吳俊龍說，營運初期，只開放夜間訂閱服務，車主透過今天上線的「KYMCO Ionex」APP，只要在晚上九點前，啟動APP預約，服務團隊就會在當晚到指定的停車地點尋車，為車子換上滿電電池，騎士一早起床就能滿電出門。

光陽『IONEX尊榮換電』的服務精神，就是專人送電，全年無休。(圖/中時新聞網攝)

吳俊龍強調，「IONEX尊榮換電」有三大優點，一、早上通勤時，車主不必繞路找換電站，省下寶貴時間。二、換到的電池保證「滿電」。三、一般充電站的電池來源較多元，但「IONEX尊榮換電」所提供的電池，都是以購買綠電來進行充電，更加「綠能減碳」！

至於如何享受「IONEX尊榮換電」夜間訂閱服務？舉凡IONEX 3.0（如i-One、S6、S7、S7R）車主，只要到IONEX專屬門市簽署合約（簽約無需費用），並由門市人員為愛車加裝專屬開關，門市就會為車主上線開通啟動該項服務，整個申請過程就算完成。接下來，車主只要打開今日上線的「KYMCO Ionex」APP，按下「立即預約」，並填妥姓名、電話、車號、機車停放處等詳細資訊(00:00-06:00 需全程停放在預約地點)，再按下「預約送出」即完成。車主在下次預約時，系統則會自動帶入上次填寫過的資料，車主僅需修改車子停放處資訊即可。

另外，也有車主提出，如果輸入的送電地點沒有地址，造成送電人員找不到車子怎麼辦？吳俊龍則表示，會在隔日白天主動聯繫車主，再派人專門為車主愛車進行換電服務，以確保「IONEX尊榮換電」服務做到位。

年底前試營運期間，舉凡IONEX 3.0（如i-One、S6、S7、S7R）車主，都能免費享受「IONEX尊榮換電」。(圖/中時新聞網攝)

至於「IONEX尊榮換電」計費方式，吳俊龍強調，不分遠近，只要在服務範圍內，每次預約50元，每月最高上限499元，意即預約10次以上就「吃到飽」，不過，該服務也限制餘電量必須低於50%，畢竟電車還是講究環保。另外，對於網友質疑「專人送電不環保」，吳俊龍也特別解釋，IONEX專屬送電人員出一趟任務，會載著多顆電池，服務多名車主，為的就是更加環保、有效率。

當然，網友最關心的「失竊糾紛」，吳俊龍特別說明，IONEX專屬送電人員，皆為公司正式聘請員工，而非委外，換電時也會全程錄影，確保雙方權益。

今日「KYMCO Ionex」APP正式上線，光陽也重申，年底前試營運期間，舉凡IONEX 3.0（如i-One、S6、S7、S7R）車主，都能免費享受「IONEX尊榮換電」，初期服務範圍，以六都為主，逐漸擴及全台。吳俊龍強調，「IONEX尊榮換電」並非要取代換電站，而是提供不同的能源補充方式，所以，光陽在IONEX能源站的建置腳步還是持續中，目前已完成約420座，到年底前會完成1000座，平均每天會完成4座，設置地點從大賣場、加油站、連鎖商店、便利超商、大型企業等，都是IONEX的合作伙伴，甚至民眾住宅，IONEX也能進入建置。

IONEX能源站設置現況。(圖/中時新聞網攝)

IONEX尊榮換電營運區域。(圖/中時新聞網攝)

九月將進入購車旺季，趁著「KYMCO Ionex」APP正式上線，光陽帶來好康訊息，像是搭配政府汰舊換新，i-One最低價只要46000元起，性能車款S7則最高補助達30500元，相關訊息都能在官網中查詢。