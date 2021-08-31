苗栗市經國路旁後龍溪堤防步道，7月13日傍晚驚傳慢跑男遭雷擊死亡事件，雷擊現場水泥路面留下炸裂痕跡。（讀者提供）

苗栗男子疑似遭雷擊不治，球鞋整個炸開

人在家中坐，禍從天上來！巴西一名少女在家滑手機，竟然慘遭閃電擊斃！警方事後調查，發現少女當時邊充電邊使用手機，認為可能因此才會人在房屋內也遭閃電擊中。

據英國《每日郵報（Dailymail）》報導，住在巴西北部聖塔倫市（Santarem）的18歲少女奧莉薇拉（Radja Ferreira de Oliveira），當地時間29日在家中遭閃電劈中昏迷，緊急送醫後仍宣告不治。警方調查後發現，當時奧莉薇拉在家中滑手機，且手機正連接充電線充電，閃電可能是透過插座、充電線，一路傳導到手機上將她電死。

這已經是巴西帕拉州（Pará）本周發生的第3起被閃電劈意外，先前一名男子在戶外打電話時，遭到閃電擊中，雖然附近居民發現他時還有生命跡象，但最後仍因傷勢過重死亡；另外一人則是當地議員布里托（Raimundo Brito），而他當時正在家中替鴨子拔毛，目前不清楚為何會被閃電擊中，所幸治療後並無大礙。

鑑於奧莉薇拉的死亡，當地官員提出警告，手機一邊充電一邊使用有其風險，尤其是雷雨天氣的時候。

在台灣也有遭雷擊斃的案例，7月13日傍晚，苗栗市突然天氣驟變，不僅下起大雨，也傳出連續的雷聲，一名31歲男子於河堤跑步時，突然遭到閃電劈中倒地，救護人員到場發現他失去呼吸心跳，右小腿上有一個不規則開放性傷口，鞋子則被炸出大洞，水泥地面也出現恐怖裂痕，男子經搶救7小時仍傷重不治。

苗栗縣消防局副局長匡夢麟表示，若不幸遇到雷擊，應立即蹲下，身體儘量壓低，頭也壓低，壓得愈低愈不易被雷擊；此外，記得要「踮腳尖、腳跟互碰」，萬一不幸遭雷擊，電流從腳尖進入，可從另一隻腳導出去，不會流竄身體，儘量將傷害降到最低。