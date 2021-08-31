轎車等紅燈詭異「車震」5秒 網見影片羞爆：時間管理大師

1名網友日前在停等紅燈時，發現前方1輛轎車竟詭異地上下震動長達5秒，讓他笑說「紅燈時間管理大師，十秒挑戰」；其他網友也紛紛留言說「所以他只撐5秒左右嗎？幫QQ」、「車震模式ON」；雖無法確定該車晃動原因，不過據悉車身若頻繁不正常振動，可能原因為輪胎變形、避震器失能、引擎支架橡膠硬化或龜裂或底盤鬆動等，須找專業車廠維修。

該名網友在臉書「路上觀察學院」發表1則影片，影片中是1輛轎車在路口處停等紅燈時，當時紅燈倒數秒數不到10秒，該車的車身竟詭異地不斷上下震動，時間長達5秒鐘，讓後方的車主看傻眼，事後將行車紀錄器影片PO上網，笑說「紅燈時間管理大師，十秒挑戰」。

其他網友則留言說，「別這樣，人家在紅燈區」、「我想是趁時間差，爸爸轉過去狂揍小孩吧」、「我上次也是看到前車震得很厲害，騎近一看只是兩個小屁孩在車裡跳」、「所以他只撐5秒左右嗎？幫QQ」、「不知道在做什麼的情況下，這樣晃滿可愛的」、「綠燈前高潮大挑戰」、「車震模式ON」、「他可能在聽抖音」、「我聽到廣播放嗨歌也會這樣」。

不過據悉，若車身不正常抖動、振動，可能原因為輪胎變形、避震器失能、引擎支架橡膠硬化或龜裂或底盤鬆動，而汽車在使用一段時間後，車身多多少少會發生一些非正常抖動，這些異常抖動現象大多出現在汽車怠速、行駛及加速狀態下，若發生頻率太過頻繁仍須請教專業修車廠。