中央流行疫情指揮中心今天公布，首批200萬劑BNT疫苗，其中80萬劑將優先給18-22歲民眾預約施打。接種對象順序急轉彎引發批評，不僅青壯年抱怨，部分50-64歲民眾更是崩潰，無法接種AZ但等不到莫德納，眼見BNT要來了卻又被插隊。

衛福部長陳時中26日宣布開放BNT意願登記，將依接種順序逐步開放，沒想到今天突然改為優先給18-22歲年輕人施打，引發網友痛批「政府是不是忘記第九類還有一堆人以及50-64歲，還沒打mRNA疫苗」、「按照順序開放登記接種BNT疫苗是很難嗎」、「上班族跟老人排在年輕人後面，偉哉」。

50-64歲民眾被歸類在第十類接種對象，列入說明為「感染後容易產生嚴重併發症或導致死亡」，然而其中有民眾因為血栓高風險等健康考量，不能施打AZ，只能選擇mRNA疫苗，只是莫德納還沒打到第十類就缺貨，今天指揮中心突然開放18-22歲優先打BNT，讓這群人更是無奈，不知何時輪到自己。

各疫苗最新施打對象，第五輪莫德納為53-54歲之第九類對象，已於8月17日施打完畢；第六輪高端為20-35歲民眾，已於8月29日施打完畢，預計於9月27日提供接種第二劑；第七輪AZ則開放7月19日前已意願登記且尚未接種過疫苗之23歲至28歲民眾預約，預定9月9日施打。