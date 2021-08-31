SHARP自2017年8月31日就推出了第一代的70吋的8K顯示器，而在2年後再推出第二代的8K電視，尺寸更齊全有60吋、70吋、80吋，所有尺寸面板都是日本夏普原裝製造，去年更推出了全世界最大的120吋8K顯示器，而就在4年後的今天（31日）再度宣布推出全新的「AQUOS THE SCENES 8K 第三代8K顯示器」，主打「離消費者更近的8K電視」，讓8K不再僅是難以入手的頂級價格價錢。

SHARP就推出了共60吋及70吋的全新「AQUOS THE SCENES 8K 第三代8K顯示器」，主打獨家雙技術，包括Deep Chroma Display Pro 夏普超廣色域技術，以展現幾近完美的色彩層次，還有獨家的8K UV2A技術，讓螢幕亮度提高167%，透增低反技術能降低外在光害防止反光，讓觀看不受干擾。（翻攝直播畫面）

此次SHARP就推出了共60吋及70吋的全新「AQUOS THE SCENES 8K 第三代8K顯示器」，主打獨家雙技術，包括Deep Chroma Display Pro 夏普超廣色域技術，以展現幾近完美的色彩層次，還有獨家的8K UV2A技術，讓螢幕亮度提高167%，透增低反技術能降低外在光害防止反光，讓觀看不受干擾，還有高達500 nit的亮度，讓對比範圍更大，創造極致色彩，加上超越HDR的「 HDR Enhanced+煌彩 」技術，透過檢測較暗和較亮的區域驅動背光優化光量，追求深邃的層次表現，對HDR或是SDR都能展現優化效果。

SHARP全新「AQUOS THE SCENES 8K 第三代8K顯示器」擁有AI智慧升級，就算是低解析度的影像訊號，透過8K AI智慧演算，也能升級為超越人眼辨識率10倍以上的8K解析度，打造清晰細膩的極致影像，4K的片源也可透過夏普獨家專利的Z2晶片提升視覺感受，享受類8K的震憾。（翻攝直播畫面）

另外還有AI智慧升級，就算是低解析度的影像訊號，透過8K AI智慧演算，也能升級為超越人眼辨識率10倍以上的8K解析度，打造清晰細膩的極致影像，4K的片源也可透過夏普獨家專利的Z2晶片提升視覺感受，享受類8K的震憾，也能透過獨家App「AQUOS Contents Downloader」，將手機隨手拍攝的8K影像上傳至Google Drive，在家使用Contents Downloader即能輕鬆觀看，體現真正8K+5G生活。

SHARP全新「AQUOS THE SCENES 8K 第三代8K顯示器」，搭載最新的Android TV，內建Youtube及Netflix以及Chromecast，Google Play商城，可下載上千個專門量身製作的APP。（翻攝直播畫面）

而為了符合現今串流影音的龐大需求，全新夏普第三代8K顯示器在智慧電視平台上，搭載最新的Android TV，內建Youtube及Netflix以及Chromecast，Google Play商城，可下載上千個專門量身製作的APP，而經VOD串流影音處理技術強化後，能修補損失的像素與訊號，可收看畫面最優質的串流節目。全新「AQUOS THE SCENES 8K 第三代8K顯示器」，60吋定價7萬9900元，上市優惠價6萬4900元；70吋定價9萬9900元，上市優惠價8萬4900元。