日本當紅女星綾瀨遙今(31日)被經紀公司證實確診新冠肺炎，震驚演藝圈。雖然綾瀨遙出現發燒、肺部有白影等中度症狀，所幸在住院治療後，情況已有好轉，可望在本週出院，同時也惹來「明星特權」質疑。

36歲綾瀨遙被證實確診新冠肺炎，目前人正在東京市的大學醫院住院治療中。據悉，綾瀨遙是在8月下旬出現發燒症狀，歷經4次採檢才由「陰轉陽」確診新冠肺炎，最初被要求居家療養，後來因為症狀明顯才得以住院治療，醫生也診斷她的病情已達中度。

日本網友感嘆綾瀨遙有特權。(取自日網)

綾瀨遙確診新冠肺炎一事也在日本網路引發了熱烈討論，新聞發布不到一小時已超過4千條評論，更有日本網友忍不住感嘆「心想果然她能住院啊」，一句話至今已吸引超過18萬網友感同身受按讚。

為何日本網友對綾瀨遙確診新聞會有如此不平等的感受？另一位網友就留言揭開目前在當地的殘酷現況，「同樣是中度症狀有些人死於家中無人照料，有些人是名人，可以住院治療……政治家和名人可以優先住院，普通國民死不救的現況，感覺很心寒。我希望所有的名人和普通民眾都能得到平等，我活在一個可以接受(目前狀況)的世界裡。我對這種現狀感到絕望。」