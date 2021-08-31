日本防衛省31日決定將2022年度預算定為5.4797兆日元（約合台幣1.4兆元），規模創下歷史新高。其中新增重點項目包括於沖繩縣石垣島設置導彈部隊，並購置運輸艦強化南西諸島防衛力量，F-35戰機採購較去年擴增一倍，以應對迅速擴軍的中國及日益緊張的台海局勢。

《共同社》報導說，日本防衛省2022年度預算與2021年度原始預算相比增加2.6%。可通過貸款分期支付的「後年度負擔」達到創新高的2.7963兆日元，將用於加快裝備品採購。為確保導彈、魚雷等彈藥將申請2537億日元，增強持續作戰能力也將被作為重點。

報導說，計劃在沖繩縣石垣島新設的陸上自衛隊地對空、地對艦導彈部隊，其規模預計570人。預算中102億日元用於採購2艘向島嶼運輸彈藥和燃料的運輸艦，以加強南西諸島的防衛力，應對中國的軍事擴張與緊張的台海局勢。

至於新防衛領域的太空相關經費為840億日元。為監控電磁波對人造衛星的干擾，將新設第2宇宙作戰隊，太空相關部隊規模將擴充至約120人。

報導說，研究開發費達到創紀錄的3257億日元，將著重發展人工智能（AI）、無人武器等顛覆戰爭形態的「改變遊戲規則」的技術。航空自衛隊下一代戰機的發動機開發將得到推進，最尖端隱形戰機F-35的採購費計入1300億日元，是2021年度的2倍。

為陸基神盾導彈攔截系統替代方案所建造的神盾系統搭載艦，運用和設計方針待定，暫不編列建造費用。雷達變更為海上規格的改造費為58億日元。

美軍整編相關經費不明示金額，年底防衛費或將進一步膨脹，應對中國與台海局勢 日2022防衛預算創歷史新高

日本防衛省31日決定將2022年度預算定為5.4797兆日元（約合台幣1.4兆元），規模創下歷史新高。其中新增重點項目包括於沖繩縣石垣島設置導彈部隊，並購置運輸艦強化南西諸島防衛力量，F-35戰機採購編列1000億日元(約合9.05億美元)，約可購入10架F-35A/B隱形戰機，較去年擴增一倍，以應對迅速擴軍的中國及日益緊張的台海局勢。

《共同社》報導說，日本防衛省2022年度預算與2021年度原始預算相比增加2.6%。可通過貸款分期支付的「後年度負擔」達到創新高的2.7963兆日元，將用於加快裝備品採購。為確保導彈、魚雷等彈藥將申請2537億日元，增強持續作戰能力也將被作為重點。

報導說，計劃在沖繩縣石垣島新設的陸上自衛隊地對空、地對艦導彈部隊，其規模預計570人。預算中102億日元用於採購2艘向島嶼運輸彈藥和燃料的運輸艦，以加強南西諸島的防衛力，應對中國的軍事擴張與緊張的台海局勢。

至於新防衛領域的太空相關經費為840億日元。為監控電磁波對人造衛星的干擾，將新設第2宇宙作戰隊，太空相關部隊規模將擴充至約120人。

報導說，研究開發費達到創紀錄的3257億日元，將著重發展人工智能（AI）、無人武器等顛覆戰爭形態的「改變遊戲規則」的技術。航空自衛隊下一代戰機的發動機開發將得到推進，最尖端隱形戰機F-35的採購費計入1300億日元，是2021年度的2倍。

為陸基神盾導彈攔截系統替代方案所建造的神盾系統搭載艦，運用和設計方針待定，暫不編列建造費用。雷達變更為海上規格的改造費為58億日元。

美軍整編相關經費不明示金額，加上升級70架F-15戰機費用，年底防衛費或將進一步膨脹，預計連續10年增長，可能會超過作為大致標準的國內生產總值（GDP）的1%。