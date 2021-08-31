BNT抵台消息曝光後，高端打氣急速下滑，30日僅742人接種。(圖／衛福部官網)

BNT即將抵台，讓不少預定本周接種國產高端的民眾反悔，繼續等待，指揮中心也公布昨(30日)各大疫苗接種人數與庫存，令人訝異的是30日施打高端人數，驟降至742人，至今也還有21萬多庫存。

根據指揮中心最新數據，截至30日為止，全台已接種1928萬劑疫苗，其中AZ為655萬6653劑、莫德納372萬3389劑、高端64萬8678劑。

然而30日單日數據則為總接種數2萬3771劑，AZ為1萬5699劑、莫德納7330劑，高端僅742劑，目前接種涵蓋人口來到42.73%。而目前庫存量AZ還剩143萬劑，莫德納42.5萬劑，高端21.8萬劑。

消息曝光後，引起PTT網友熱議：「大內宣失效」、「李P吹成這樣結果綠粉不買單」、「國軍瑟瑟發抖」、「綠粉都跑去哪了？」、「李P不是說保護力有90%，你各位還不快上」、「身邊一堆打完AZ、MO然後鼓吹朋友打高端的」、「第二類官員只有330人打，快叫他們獻出手臂」，但也有人持反對意見：「這不就代表政府沒強迫你打，很好啊」、「打了64萬多，很厲害了好嗎」、「至少打高端第二劑都不用擔心」。

由於開打3天傳出4名接種後死亡案例，加上BNT即將抵台消息曝光，也讓高端打氣直線下降，27日還有14.6萬人接種，28、29日加起來剩不到8.5萬人，30日更是掉至742人，同日AZ與莫德納接種人數分別則為15699人、7330人。