周杰倫（周董）是樂壇天王，出道至今創作出許多膾炙人口的經典歌曲，而且他每一張專輯都是全創作，個人風格鮮明，才華無庸至疑。近來電影《刻在你心底的名字》劇本與主題曲陷入爭議，周董日前在IG貼出新歌前奏，也被網友質疑和韓團INFINITE歌曲類似。對此，周董所屬的杰威爾音樂表示，「周杰倫其實有看到在ig來亂的，只是懶得理會。」

雖然網友皆有言論自由，但網友有時很瞎，或因個人偏見而提出不正確指控，是否有回應的必要？見人見智，媒體也不應該被少數網友誤導而帶風向。周董向來是樂壇領頭羊，他日前在社群釋出24秒新歌前奏，令歌迷相當期待聽到完整版，豈料新歌都還沒曝光，就被網友指和韓團INFINITE歌曲〈Julia〉前奏相似，對此，周董開玩笑說：「媒體剛好給他一個上課的空間。」

他難得決定要機會教育，像周老師上課一樣地說：「這首歌和弦進行的方式早在〈晴天〉、〈七里香〉、〈她的睫毛〉⋯就用過了。和弦進行方式一樣，編曲的樂器如果一樣，你聽起來就會是差不多。」

周董表示，「基本上流行音樂的和弦進行方式都差不多，主歌就會是那幾種、副歌也就是那幾種，如何在現今大家都差不多的和弦進行方式創造新的旋律 才是重點！哥應該算是走在很前面，6m-4-1-5 四個循環的和弦方式很早就在用了啦，要不要我列出一堆給大家看看。」