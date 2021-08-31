登坂廣臣表示剛出道時，難以想像三代目可以站上那麼大的舞台。（LDH、MOMOTV 提供）

登坂廣臣和今市隆二盼能早日來台與粉絲見面。（LDH、MOMOTV 提供）

日本放浪家族旗下男團「三代目J Soul Brothers」2位主唱登坂廣臣、今市隆二31日接受台媒越洋視訊聯訪，師兄「國民姊夫」AKIRA也驚喜加入，2年前曾來台開唱、當過台北市觀光大使的登坂直呼難忘當時逛台灣夜市的氣氛，也希望疫情早日結束，讓他可以實現對歌迷的承諾，帶三代目一起來台灣辦演唱會。尚未拜訪過寶島的今市則表示，對台灣有種莫名的親切感，期盼有一天能和台灣粉絲近距離接觸。

三代目出道滿10周年，登坂廣臣在踏入演藝圈前曾是1名美髮師，他說雖然知道要成為1個成功的藝人非常困難，但一直有個星夢的他，還是決定聆聽自己內心的聲音，跨出去試看看，好自己不後悔，鼓勵大家勇敢追夢。今市隆二則分享加入所屬經紀公司LDH前，其實已經花了5年參加無數個徵選，當時是把LDH徵選當作最後1次機會，幸好最後順利進入三代目，對他來說是個相當難得的經驗。

至於這10年間最大的變化？登坂廣臣表示，因為一路上都是7位成員一起，大家感情都很好，心境上沒太大的不同，不過很欣慰演唱會規模進化到他當初無法想像的程度，先前剛舉辦完10周年紀念演唱會，很開心可以跟粉絲們一起慶祝，覺得相當溫暖且特別。而提到三代目的優勢，今市隆二也說他們的曲風比較多元，團員們的性格也不太一樣，剛好補足各自缺少的部分。

接著談及LDH在各地舉辦的大規模徵選，擔任男子團體選秀企劃總監的AKIRA表示，希望藉此讓大家有機會實現夢想，並透露徵選標準，他說「其實我們每次選出的人都很不一樣，然後把各種不同類型的人組合在一起，希望來參加徵選的人，都能展現屬於自己的風格」，想打造出「MADE IN LDH」的藝人，然後進軍全世界，今市也補充，關於進軍全球，其實是整個公司的夢想，舉例韓國防彈少年團（BTS）在各國都受到很多注目，他們也希望能把日本文化傳播出去。

日本最強娛樂集團《放浪一族演唱會精選》每週六晚間10點在MOMOTV首播，週日晚間10點重播，擔任節目監製的AKIRA也隔空感謝歌迷們的支持，請大家要保持好健康的身體，等待疫情結束後他們來台灣辦演唱會時見面。