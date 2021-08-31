實境選秀節目《Be the ONE：A級戰場》誓言打造台灣新一代全方位大勢男團，30位從海選中脫穎而出的「玩家」將在從最殘酷的實境生存遊戲拼出最終勝者，首集超過80萬人次觀看，不少觀眾已經選定支持玩家，並且在影片底下留言打氣，不過身為「遊戲經理人」的炎亞綸和首2集的「Carry夥伴」孫協志、李玖哲仍祭出高標準頻被玩家下馬威。

不只孫協志在第1集就讓2位玩家灑淚，李玖哲更是一度面無表情凝視玩家們，讓全場氣氛凝結，炎亞綸則帶著老師的態度引領玩家，時而嚴厲、時而發動柔情攻勢，他強調成團條件最重要的是態度：「重要的是把競爭轉化為正面力量！」節目組和評審隨時在盯著玩家們這些人格特質，「這樣的人才能在演藝圈、在任何地方都走得更長久。」

《A級戰場》為選出主題曲C位（中心位），炎亞綸、孫協志與李玖哲分別為每個玩家評分，炎亞綸鼓勵他們：「把最擅長、有把握、有特色的部分展現給大家！」他發現年輕玩家們容易要求完美、不想犯錯，反而無法展現最真實的模樣，所以他不斷鼓勵玩家，將這場激烈的戰爭轉化為正面力量，「不要淪為踩對方或使用手段的惡性競爭，而是把這種壓力和競爭感昇華為督促自己進步的動力。」

孫協志表示：「重視玩家未來發展的可塑性。」只要稍加雕琢，相信他們將來大有可為，李玖哲認為他們有很多進步空間，未料逐一被點名跟唱時，李玖哲面色逐漸凝重，叮嚀所有人必須多練習，也語重心長說：「等節目播出之後，網路更可怕，但想要鼓勵你們不要在乎網路的評價，繼續把你們最好的秀給大家。」

此外，孫協志在首集的北流大舞台就讓玩家分別在台前台後流淚，第2集負責評價特殊才藝，更是毫不留情，直接點出每位玩家的表演破綻，讓玩家瞬間繃起神經面對第2輪表演，丁禹翔模仿「幽默大師」沈玉琳的神韻和動作放超開，曾有榮則自信演出費玉清搭雲霄飛車的模樣，讓孫協志感受到他們的努力。節目每週六24點於台灣大哥大myVideo上架，每週日22點東森綜合台播出。