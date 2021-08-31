《美麗島電子報》日前公布的民調結果顯示，有55.1%民眾表示信任蔡英文總統，41.3%表示不信任；同時，有55%民眾對蔡英文的執政表現表示滿意，不滿意的則為43.3%。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，蔡英文的信任度之所以會回升，是因為現在打到第一劑疫苗的人越來越多了，而民眾得滿意度變化，則是受到疫情影響，所以蔡政府到處在討疫苗。

游淑慧31日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，蔡英文這次的信任度會比上次高，是因為打到第一劑的人口越來越多，所以民怨暫時降低，可是打完第一劑莫德納的，現在沒有第二劑可打，BNT疫苗也不是蔡英文、衛福部長陳時中、民進黨買的，且目前台灣施打的莫德納疫苗當中，還有250萬劑是美國送的，並不是蔡英文和民進黨買的。

游淑慧指出，蔡英文的民調出現高低變，高的時候就說代表信任她執政能力，那怎麼會低呢？難道蔡英文會一下子能力高？一下子能力低？ 民眾滿意度高低變化，本來就是受到疫情和疫苗的影響，所以蔡英文他們想方設法去撈疫苗、討疫苗。

游淑慧認為，這些疫苗也不是人家主動捐給台灣的，台灣和美日要就算了，畢竟他們的疫苗真的挺多的，但我們卻討到捷克去，捷克也捐三劑萬給我們，「我真的覺得有夠感動，要給他們按一個大讚和愛心」，但民進黨怎麼收的下去？捷克的疫情比我們嚴重，疫苗覆蓋率大概只有4成多，我們連這3萬劑都要去跟人家撈，就為了證明台灣很多朋友，是這樣嗎？這後面的交換條件是什麼？