75歲的張琪7月6日施打莫德納疫苗，4天後開始發燒、手心長出紅斑，13日赴榮總急診後，檢查出是濾過性皰疹病毒引起的毛細血管發炎，共住院治療14天。回想起昏睡在病床上，差點連命都丟了，張琪形容「我感覺靈魂出竅了，我一直喊回來、回來。」所幸鬼門關前走一回，撿回一命。

張琪說她老公打完疫苗後發燒了兩天，所以自己發燒時，她吃顆普拿疼心想「忍一下就好了」，直到發燒4天才去急診。當時她手心、雙腿都長出紅斑，老公好意攙扶她，她卻痛到大喊「你不要碰我」，因為碰觸到身體就像被刀割一樣疼痛，住院期間她一連高燒8天受盡煎熬，她甚至祈求菩薩「讓我睡著走，不要病痛；如果覺得我還有價值，就讓我康復」。

張琪日前手心長出紅斑，疼痛難耐。（張琪提供）

她在感染科、心臟科、皮膚科醫師會診後，逐漸康復，除了感謝醫療團隊鍥而不捨抓出細菌，給予治療，也決定說出自身經歷，呼籲大眾要小心，在身體狀態好的情況下去打疫苗。她表示，之前看了很多人施打AZ猝逝的新聞，內心焦慮恐慌，豈料自己打莫德納後也出現症狀，「我沒有針對莫德納，也願意施打第二劑，但決定緩打，等身體狀況的時候再打。」

張琪日前手上、腿上都長出紅斑，相當疼痛。（張琪提供）

張琪出院後更加珍惜守護自己的健康，也馬上投入公益，她是藍迪兒童之家終身志工，今赴台中南門扶輪社參加分享會，感謝扶輪社捐贈交通車給藍迪的孩子，她笑說，自己這條命真的是撿回來的，更要回饋社會，現在「我不拚自己，拚孩子的未來」。