前陣子「告五人樂團」為電視劇《她們創業的那些鳥事》獻唱了插曲〈在這座城市遺失了你〉，該曲呈現人生群像的MV中，一段日本少婦在警察局中等待丈夫、回家後夫妻互動段落催出不少觀眾眼淚，演出少婦的演員，是正在台灣的研究所攻讀中的岩澤侑生子。她在短短幾秒鐘的內斂演出很快讓聽者隨之進入劇情，獲得不少矚目。

岩澤侑生子在〈在這座城市遺失了你〉MV中精準傳達人物性格與氛圍，獲不少關注。（取自告五人官方YouTube）

岩澤侑生子來自日本京都，她帶著京都人一貫的優雅，受過長年的舞台訓練，在近年逐漸增加的日籍藝人中顯得獨樹一格，她也陸續獲得電視廣告等演出機會。她同時在台灣學習中文，最近她追著歷史劇《斯卡羅》，該劇多種語言讓她似乎追不上，猛盯中文字幕，她讚賞「真是一部大作！」

自幼參與戲劇演出

幼時父母將她送至離家不遠的「東映京都撮影所」，許多日本古裝劇都在那裡拍攝，她以童星的身份參加了《水戶黃門》等許多經典劇碼的演出，也就接觸了不少時代劇演員，當中一位曾與湯姆克魯斯（Tom Cruise）合演過《末代武士》、生前號稱「在劇中死過最多次」今年初過世的知名殺陣演員福本清三，岩澤發文並貼上他們2016年的合照作為悼念。有著這樣豐富的背景與前輩們的提拔，岩澤全力投入了舞台的世界，並選擇台灣為她研究之處。

已逝演員福本清三（右）對岩澤侑生子來說是戲劇界的大前輩。（西嶋勇倫提供）

事實上她在來台初期，經歷了一陣子水土不服的日子；不過隨時間過去，她已習慣台灣許多，「看著淡水碼頭的日落，會有一種旅行的感覺。」最近她下載了本地超市的LINE貼圖，SNS發文也多了與家中愛貓的互動，更適應了台灣生活。

今年初聲音社交APP「Clubhouse」掀起風潮，當時她的中文能力雖稍顯不足，但她仍在各個聊天室穿梭，聆聽別人也讓自己發聲，展現十足勇氣與行動力，她說：「Clubhouse創造創作人跟閱聽大眾直接對話的機會，十分可貴。」

在台演出漸增的她表示：「台灣的拍片環境氣氛和諧，大家很像朋友。」日前新冠疫情本土感染者為0人，她發文「太開心了！但還不能完全安心...感謝認真防疫的每一個人，也謝謝衛福部每天提供的資訊。」