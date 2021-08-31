高雄警網路巡邏發現一名女子貼出F級「超深事業線」攬客，立即談妥碰面準備逮人。豈料假扮嫖客的員警到了相約地點，女子已現身眼前還懷疑是認錯人，原來F級本尊與照片實在差很大，大約是「50公斤變成80公斤」的差別，不過最後確認無誤，警方訊後將女子依《社會秩序維護法》裁罰。

據ETtoday新聞網報導，三民一分局日前網路巡邏時發現，一名28歲洪姓女子在網路論壇中張貼攬客訊息，並透過LINE群組聯繫性交易。警方假扮嫖客，與洪女談妥2000元價碼，相約30日晚間在建國三路一家旅館進行交易。

不過「假嫖客」依約到了現場卻找不到人，直到洪女主動表明身份，還懷疑認錯人，因為照片中的洪女，擁有V字臉、超深事業線，十足是個辣妹，但本人卻是「棉花糖女孩」，視覺效果大概是「50公斤變80公斤」的差別。

不過洪女主動認人，警方也表明身分，依法將她逮捕，訊後依《社會秩序維護法》裁罰。