疫情中心指揮官陳時中日前27日表示，首批BNT疫苗即將到貨，由於9月開學在即，將優先提供12至18歲學生造冊施打。但黨內英系立委和正國會卻接連在28、29日發表聯合聲明，均主張BNT疫苗也要讓18至20歲的年輕朋友也能同步優先預約接種。而上次同一群立委也針對5倍券發表過聯合聲明，引起外界關注。對此現象，據媒體報導，有知情人士透露，蘇貞昌個性「敵我太分明」，讓黨內非新蘇派系陷入集體焦慮。

民進黨英系立委羅致政28日在臉書指出，他和莊瑞雄、蔡易餘、蘇治芬、江永昌、蔡易餘、王美惠、莊瑞雄、邱泰源、劉櫂豪、吳玉琴等立委發聯合聲明，認為18至20歲的年輕人，恐成了不上不下的最落後施打族群，因此主張BNT疫苗也要讓18至20歲的年輕朋友也能同步優先預約接種，完成提高全民覆蓋率、各年齡層無缺口的目標。

民進黨立委陳明文。（本報資料照）

此外，正國會立委陳亭妃、陳秀寳、陳歐珀、吳琪銘、余天、莊競程、黃秀芳、蔡適應29日也發表聯合聲明指出，BNT疫苗8月底、9月初即將到貨約200萬劑，除了120萬劑撥予12至18歲學生的校園專案外，指揮中心也規畫提供80萬劑，依照年齡層由上往下施打。聲明表示，依目前指揮中心的疫苗安排，大學生及研究生成了被擠壓的一群，也讓他們感受到強烈的剝奪感。因次要呼籲指揮中心別漏接了18-20歲的年輕人族群。

值得注意的是，正國會和英系立委先前才就5倍券發聲明串聯，此次因BNT疫苗再度發表聯合聲明，引起外界關注。對此現象，《信傳媒》30日報導，引述知情人士說法指出，非新蘇派系與蘇貞昌過去就曾有過摩擦，蘇貞昌除長期與正國會不合，且英系立委對蘇貞昌不滿也日益增加，非近日才出現。

該人士指出，蘇貞昌在政策決斷上個性太過敵我分明，已讓許多非新蘇派系陷入集體焦慮，加上蔡英文總統即將在2024年卸任，在無法改變現狀的情形下，促使英系立委開始集體行動，意藉聯合聲明來參與相關決策。

針對外界關心的疫苗問題，蘇貞昌31日表示，疫苗施打主要是遵照指揮中心專家會議所指引，目前疫苗正陸續到貨，應該可以開始開放給更年輕的族群進行施打，請大家放心，也感謝各位的關心。

陳明文立委同日接受媒體人黃光芹專訪則表示，這次聽到很多基層的聲音，發表聯合聲明是幫18、19歲年輕人爭取疫苗，英系還是支持陳時中，也尊重指揮中心整體規劃。

指揮官陳時中同一天(31日)回應，BNT到貨後會先給12至17歲的對象造冊施打，其餘將優先提供預約平臺意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾預約接種。

立法委員 陳亭妃 、 陳瑩（Ying Chen） 、 陳秀寶 、 陳歐珀 、 吳琪銘 、 余天 Yu Tian 、 立法委員 莊競程 、 黃秀芳 、蔡適應聯合聲明 拚疫苗覆蓋率.降低剝奪感 別漏接了青年族群 BNT疫苗... 由蔡適應發佈於 2021年8月28日 星期六