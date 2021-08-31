陳慕義在《賴桑の黑色喜劇》中扮大體演員。（高雄電影節提供）

周東彥《霧中》去年雄影首映造成票券秒殺。（高雄電影節提供）

《哥利亞的思覺遊戲》由蒂妲史雲頓獻聲。（高雄電影節提供）

《芭芭雅嘎：森林女巫》集結黛西蕾德、凱特溫斯蕾、葛倫克蘿絲等一線演員獻聲。（高雄電影節提供）

2021年高雄電影節31日公佈「國際短片競賽」入圍名單，今年共吸引91國、共2422件作品報名，經過評審數日激辯，於「國際組」、「台灣組」、「VR組」中，共選出81部電影進入決選名單，一同角逐總獎金超過120萬新台幣之多項大獎。

今年台灣學生作品無論在類型、議題與創作觀點上皆相當出色。《綠洲》紀錄白色恐怖受難者陳欽生的心路歷程，原是馬來西亞僑生的他，來台唸書卻遭調查局誣陷，飽受12年冤獄。如今，他成為人權博物館導覽員，透過一次次述說自身故事，走上原諒及放下的旅程；《我的阿婆是一顆蛋》以雞蛋比喻台灣早期童養媳問題，揭示舊社會的女性處境。動畫作品部分，雄影世界首映的《河豚》及《水中的女孩》也備受好評。《水中的女孩》巧妙以脫落的壁癌刻畫女性失去愛情後的自我療癒過程，細膩的風格更一次網羅國際三大動畫影展「安錫動畫影展」、「薩格勒布動畫影展」及「斯圖加特動畫影展」的入圍肯定。

台灣組劇情短片也是創作力爆發。金鐘戲王陳慕義在《賴桑の黑色喜劇》中扮大體演員，陰錯陽差的通知，讓喪禮戲碼意外成為他的生前告別式，黑色幽默令人莞爾；雄影世界首映的《桶妝仙女》和《求仙記之南Ｑㄧ夢》，以魔幻寫實風格在競爭激烈的台灣短片中別具一格。歡樂的瓦斯桶仙女跟以及生猛有力的政治隱喻，讓「仙界」充滿人情味；由鄭有傑監製、台灣新銳導演潘客印執導的《姊姊》描繪扣人心弦的家庭親情；同樣是全球首映的《最後一票》，則是紀實影像導演彭之軒以劇情片刻畫高齡與街友議題的最新力作。

國際組入圍短片更是來勢洶洶，其中不乏在世界3大影展得獎或入圍作品，包括2020年以首部埃及短片之姿榮獲坎城影展短片金棕櫚獎的《最後想見妳》、入圍2021年柏林影展的《西班牙小情歌》與《摩托車騎士的眼裡容不下一粒沙》，以及入圍2020年威尼斯影展的《出賽》；獲得布魯塞爾奇幻影展大獎肯定的《恐怖情人不下莊》，以黑色幽默手法描述甩也甩不掉的人鬼戀；《離開那一天》、《少年很有事》、《姐姐》 細膩描繪少男、少女面對離別與成長的酸甜滋味，也獲初選評審團一致讚賞。

VR組共入選21部作品，2部入選的台灣作品為新媒體藝術家周東彥的《霧中》，去年雄影首映造成票券秒殺，更入選 2021威尼斯影展特別選映單元；《彼岸》描繪1個死後重生的靈魂世界，是謝文毅在逢甲大學的畢製作品，本次世界首映即與國際優秀作品共同角逐獎項。《雅加達時光紀事》曾獲安錫動畫影展VR水晶獎，而《哥利亞的思覺遊戲》與《芭芭雅嘎：森林女巫》不僅獲得威尼斯影展肯定，更集結蒂妲史雲頓、《星際大戰》黛西蕾德、凱特溫斯蕾、葛倫克蘿絲等一線演員獻聲。《分裂世界：我的秘密基地》採多人同時連線體驗、即時異地共演技術，將實體劇場化為「線上沈浸式互動劇場」，讓觀眾走進多重人格障礙患者的內心世界。

2021高雄電影節將於10月15日到31日舉行，10月2日中午12點線上、實體同步開賣，VR FILM LAB將有6部全新作品首映。於「國際短片競賽」決賽中獲得「台灣組金火球大獎」、「台灣組評審團獎」、「台灣組評審團特別提及」、「台灣組台灣學生獎」獎項者，除獲高雄電影節競賽獎金外，更可獲得文策院「內容開發專案計畫：劇本開發支持」或「國際合作投資專案計畫」申請資格，最高可獲200萬元開發經費、投資最多可達30萬美金（約台幣842萬）。