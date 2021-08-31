美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在傑克森洞演說偏鴿，緩解市場對縮減購債時程的疑慮，當日道瓊工業指數、那斯達克指數和標普500指數應聲大漲，但Fed前副主席科恩（Donald Kohn）卻警告，全球金融系統正面臨緊迫的風險，並喊話金融監管機構和國會成員，應盡快採取行動，否則恐會造就出另一場金融危機。

Fed主席鮑爾27日傑克森洞演說上，重申今年底前可能會縮減量化寬鬆貨幣政策，但並不及於升息，仍會視市場和經濟狀況來做調整，但他直言「目前的經濟狀況已經不太需要政府的援助」。

《MarketWatch》報導，Fed前副主席科恩表示，如今金融系統的穩定面臨急迫性的風險，目前金融環境充滿異常巨大的風險，一旦爆發，可能會擴大對金融系統的衝擊，使經濟處於風險之中。

科恩指出，從Fed最新的會議紀要表明，利率決策委員會也察覺到，金融資產已經上升到歷史高點，政府和企業債務相對美國的經濟規模，也逼近歷史高點，金融系統存在明顯的脆弱性；但從低評級的企業貸款的升幅能夠發現，針對上述所言的情形，投資人似乎並不擔憂。

科恩警告，Fed採取的貨幣刺激措施，似乎無法應對由資產泡沫破裂或債務危機而引發的經濟衰退，導致聯邦政府維持在歷史高位的預算赤字。

GMO聯合創辦人大空頭葛拉漢（Jeremy Grantham）和科恩一樣，對金融市場持保守的態度，但與葛拉漢這樣的泡沫觀察者不一樣的是，科恩並不打算將高債務和資產泡沫的問題歸咎於Fed的政策，反之，他認為央行必須高度重視潛在的泡沫危機。