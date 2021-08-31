從1995年開播至今的《完全娛樂》9月1日迎接26週年，為了迎接26歲的到來，完娛串聯了26組藝人，打造1.5小時的節目特輯，來賓陣容星光雲集，包含蕭敬騰、周興哲、林俊傑、Ella、動力火車、許富凱等人。天王天后輪番登場祝賀外，還有藝人好友的「26大挑戰」遊戲，以及帶大明星一起回顧經典的節目資料畫面。除了明星好友的共襄盛舉，4位主持人納豆、宇宙、阿達、夏和熙也在節目中互相爆料廝殺，宇宙被嗆梳化時間太長，總讓大家等很久，而夏和熙則被爆料，為了讓自己看起來更挺拔，竟偷偷地在肩膀塞了NU BRA。

《全明星運動會2》紅藍兩隊成員包括紅隊王家梁、周予天、吳心緹、晏柔中，藍隊小刀、鼓鼓、顏佑庭、洗菜等，再次上節目PK，合力挑戰團體跳繩，其中最資深的小刀，自爆曾經和高怡平一起主持過《完娛》，但當時自己連要看哪一機都不知道，很快就被換掉。台八一哥謝承均也自爆在出道前，曾在《完娛》當過1個禮拜的工讀生，有過一小段時間是這個節目的小螺絲釘。林俊傑也憶起自己曾在三立辦公大樓，進行「不害羞電梯」挑戰，當時需趁員工下班的尖峰時段，克服害羞及尷尬，無預警的在電梯中高歌。還有出道初期的青澀模樣也一一曝光，讓JJ看了好害羞。

Ella回顧S.H.E時期和主持人JR一起用台語演爆笑短劇，不只劇情無厘頭，還意外發現田馥甄不小心在劇中對Ella襲胸，珍貴的回憶曝光，讓Ella讚嘆《完娛》豐富的資料庫。魚丁糸全員合體一同回顧在《完娛》的成長紀錄，團員們看到自己在外型的轉變，以及過去青澀的模樣，忍不住在鏡頭前互虧、笑聲連連。因BL劇人氣高漲的涂善存，在讀書時期就有「小金城武」封號，他首次在螢幕前亮相就是獻給《完全娛樂》，當時因八三夭回母校成功高中找尋校草，讓留著鬍子的涂善存第一次接受媒體的拍攝，善存看到當年稚嫩的模樣，也忍不住害羞喊：「好尷尬！」