智庫學者指出，美國狼狽撤出阿富汗已危害其全球信譽和影響力，故拜登政府應繼續對塔利班施壓、讓反恐聯盟正式進入北約（NATO）體系、加強嚇阻俄羅斯、建立對抗中國大陸的新聯盟、給予歐洲盟友更大的戰略話語權等，減輕此事對美國造成的影響。

華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）特聘研究員賓尼迪克（ Hans Binnendijk）和前美國駐北約代表團國防顧問貝爾（Robert Bell）共同投書《國防新聞》（Defense News），強調美國撤軍期間阿富汗政府垮台的窘境，已危及美國全球信譽和影響力，呼籲拜登政府應立即採取行動降低損害。

首先，雖然塔利班已佔領阿富汗境內大部分地區，且宣布將建立更具包容性的政府，但美國和盟友們仍應利用於該區域留有的經濟、外交、軍事等影響力，迫使塔利班維持包括不報復該國民眾、尊重婦女權利等承諾。

第二，將過去多年內由美國領導的臨時性全球反恐聯盟，正式納入北約體系，由北大西洋理事會（North Atlantic Council）進行政治監督，並讓北約軍事組織負責相關行動的指揮管制，確保盟友們繼續參與反恐計畫，避免恐怖組織死灰復燃。

第三，為避免俄羅斯誤解美軍撤出阿富汗的舉動，應加強於歐陸前線的軍力部署，如在波羅的海周邊區域部署1個美國陸軍旅級戰鬥隊（BCT），讓歐洲旅級戰鬥隊的總數回到前總統歐巴馬時期的4個；並加強羅馬尼亞海軍實力，以削弱俄軍於黑海的優勢。不過同時也應與俄羅斯進一步建立軍事互信機制，以免衝突意外爆發。

第四，由於美國在亞洲的信譽遭遇削弱，而其對台灣和南海的承諾本就較為模糊，將帶來危險。因此美國與全球盟友須共同合作，讓更多國家參與於亞洲舉行的海軍演習，並為台灣提供強而有力的外交支持，加強於該區域的嚇阻能力，以因應中國大陸帶來的一系列挑戰。

最後，由於拜登政府在未進行適當協商下做出撤軍決定，加強歐洲盟友對「戰略自主」的呼聲；雖然考慮到當地目前的軍事能力，真正的戰略自主可能還「遙遙無期」，但美國應承諾建立更具體的協商機制，為盟友提供更大的「戰略話語權」，以緩解其憂慮。