Uie在主演韓劇《結婚契約》飾演1位單親媽媽，因為老公意外過世，背負遺留的龐大債務，帶著小孩躲債生活，好不容易找到餐廳的工作，意外聽到餐廳老闆李瑞鎮想為母親找肝臟移植者，礙於法令限制得家人才能捐贈，所以把腦筋動到假結婚上，Uie為了要還債度日，提議願意當他的結婚對象，卻不小心真的愛上了對方。

Uie在劇中飾演一位廚師，穿起廚師服工作有模有樣，她對自己的料理也頗有自信，還曾開玩笑說可以出料理書了，恰巧她近日也在IG分享，廚藝觸角伸到烘焙肉桂捲。飾演富少爺的李瑞鎮，因為是私生子在家處於弱勢，為了幫親生母親找尋肝臟，甘願先出賣自己的婚姻，但又在與Uie的相處中找回失去的自我，兩人相愛卻又遇上重重挑戰與難關。

最近，有參與演出的臨演在網路爆料，李瑞鎮有場在咖啡館嚴肅談話的戲份，卻因為一直NG現場氣氛很凝重，導演還講重話喊「這是最後1次了喔」，沒時間再等下去，就在大家開始緊張時，這位臨演一坐下椅子竟然發出巨大聲響，讓導演氣到大罵「誰啊」，但也因此讓李瑞鎮爆笑，化解了現場尷尬的情況。該劇9月1日晚間9點起，每週一至週五晚間8至10點緯來戲劇台播出。