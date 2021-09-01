斥資近115億韓幣打造的動作災難喜劇《天坑》，由車勝元、李光洙、金成昀、金慧埈主演，敘述花了11年買到的房子，卻在瞬間掉入500公尺深的天坑，身陷險境的人們努力求生的故事。8月11日在韓上映後，不僅締造今年韓影最高開票紀錄，還在上映第6天突破100萬觀影人次，成為2021年最快破百萬觀影人次的韓國電影，截至8月30日，在韓累積觀影人次已破200萬名，累積票房突破195億韓元

該片以寫實的場景和特效場面，讓觀眾能跟著劇中人物深切感受到那危急狀況。也以幽默的方式諷刺韓國社會房價飆漲、年輕人買不起房不敢結婚的現實社會困境，令人不禁聯想到台灣年輕人同樣面臨的問題，令人會心一笑的同時又忍不住感到辛酸，是部有淚水有歡笑的災難作品。主演們車勝元、李光洙、金成昀、金慧埈也特地透過影片向台灣觀眾問好，希望大家都能到戲院支持即將上映的《天坑》。

《天坑》成為2021年最快破百萬觀影人次的韓國電影。（車庫娛樂提供）

為了打造出更加寫實的災難場景，讓觀眾能更投入其中，製作團隊也費盡苦心事先搭建了有實體建築的片場。金志勳導演表示：「電影一開始出現的場景，其實都是我們搭建的片場，片場的完成度會決定CG的品質，因此我們將重點擺在能具體呈現出我們周遭所熟悉的市區模樣。從《華麗的假期》開始就和我長期合作的美術導演，花了大概5個月的時間，搭建出各種住宅和設施，是約有20多棟建築物的大型片場。」

導演還特地請來韓劇《請回答1988》的布景團隊，打造出更有溫度的生活場景。還為了展現出地面塌陷所造成的真實震撼感，製作團隊設置了特別的平衡裝置、大型水槽，並打造出栩栩如生的岩壁布景，讓演員們彷彿置身於真實的災難中，展現出更自然的演技。車勝元、李光洙等演員們，面對危險的墜落場面也都不使用替身，幾乎親自上場演出。車勝元表示：「拍攝時真的很辛苦，表情看起來自然就很憔悴。」金慧埈也說：「在拍災難場面或辛苦的場面時，每瞬間都覺得真的像置身於災難一樣。」該片本週四在台上映。