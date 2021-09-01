黛玉的審美情趣，很有日本「物哀」的味道。

日本境內美景眾多，常常讓人感受到詩情畫意。但日本又深受各種自然災害侵襲，所以日本人有一種深深的「物哀」意識，這是一種生死觀，也是一種審美意識，講究瞬間美，悲與美相通。

畫家畫黛玉時，往往選擇她行為藝術式的葬花場景。愛花惜花之人不罕見，但一般人也不過如寶玉一般要把落花撒在水裡，但黛玉怕流出大觀園的落花匯入汙水，花魂被糟蹋了，所以她做了一個花塚，把落花掃了，裝在絹袋裡，拿土葬了，任其隨土自化。

黛玉和湘雲中秋夜聯詩，湘雲由眼前所見而靈感一現，說出「寒塘渡鶴影」的佳句，黛玉就有「冷月葬花魂」的絕句等著她。如果說湘雲的佳句是偶得，那麼黛玉的則是渾然天成，是她的心聲。

日本人也愛殘冷之月、愛落花，因為他們認為殘月、落花潛藏著一種能增加美感的哀愁，這種生命無常的悲哀帶來的是強烈的美感，這是「物哀美」的一種表現形式。

在去蘅蕪苑的路上，寶玉嫌敗落的破荷葉可恨，問怎麼還不讓人拔去。林黛玉卻說喜歡李商隱的「留得殘荷聽雨聲」。

日本物學研究會會長黑川雅之認為，日本物質文化裡的「假」字，也有「借」的意思，是指不去抗拒、順勢而為的美。體現在生活用品上就是，當茶室的土牆上出現裂痕，人們絕對不會把它修葺一新，而是盡量保留修復後的痕跡，因為修復後的色差有一種特別的美感。留有茶垢的茶碗，會被人們適度地清潔，但不能徹底地清洗乾淨。庭院裡的落葉不會被打掃得乾乾淨淨，而是要讓人靜靜享受落葉點綴在青苔上的樂趣。

黛玉就深諳這種順勢而為的美。她自己選定的住處是瀟湘館，因「愛那幾竿竹子，隱著一道曲欄，比別處更覺幽靜」。「鳳尾森森，龍吟細細」，一片翠竹環繞，她在瀟湘館裡讀書、彈琴、沉思、流淚。

日本文化裡還有一種理念，那就是保持樸實的本色之美，面對自然時應保持謙卑的心態。沒有刻意的人工干涉，才是與自然之美相協調的真正創造，也是人類對大自然無條件的樸實的信賴。在這一點上，寶釵的蘅蕪苑就很有日式老房子的風格。

寶釵正是以「無為」來最大限度地讓蘅蕪苑保持自然狀態。蘅蕪苑外觀「清廈曠朗」，院內布滿異香撲鼻的奇草仙藤，寶釵讓房間「雪洞一般，一色玩器全無」，來呼應那些奇草仙藤的異香和獨特韻味。

回到自然，回到質樸的生活本身，才能發現美和樂趣。

(月照林／摘自江蘇鳳凰文藝出版社《紅樓未完，人間有戲》一書，圖／劉璇)

本文作者:陳艷濤

(本文摘自《讀者雜誌9月號》)