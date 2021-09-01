社會上的人形形色色，不乏愛占便宜的人，總喜歡斤斤計較，靠討價還價得到利益，但人生無法僥倖過活，吃虧也是生活中的一部分，搜狐網命理專欄分析，摩羯座、獅子座、水瓶座、天蠍座天生實力強，從來不靠占別人便宜獲得好處，最終能成為真正的人生贏家。

▍1.摩羯座

摩羯座個性沉穩老實，做人正派有原則，不愛占別人便宜，他們覺得「計較得失」很麻煩，也容易讓人討厭，因此，摩羯座總是嚴格要求自己，在做任何事情時，都不忘基本的道德準則，即使誘惑當前，也要端端正正做人，從不自貶人格，絕對不會因為一時的小便宜，而毀了自己的一生。

▍2.獅子座

獅子座個性慷慨大方，很有正義感，自然擁有著高人氣，同時，他們願意吃虧，對他們來說，吃虧是福，占便宜是禍，倘若為了一點小便宜而變得喜歡斤斤計較，反而會在未來遭受到更大的懲罰。無論面對大小事，獅子座都不喜歡跟別人計較，若在職場上被占便宜，他們甚至會睜一隻眼閉一隻眼，假裝看不出來，因為對他們來說，好好發揮自己的本事更重要，根本不在乎小人。

▍3.水瓶座

水瓶座個性隨和大方，但他們非常討厭歡貪小便宜的人，因為在他們看來，一個人有沒有本事不重要，但若連做人的基本道德都沒有，那就是做人失敗。在感情裡，水瓶座不在乎錢多錢少，也不在乎對方送的禮物，他們更在乎精神層面，認真陪伴對於他們來說更為重要。而在跟外人相處時，他們也看很開，即使偶爾吃虧，也會表現得很淡定，不想刻意找別人麻煩，讓自己找罪受。

▍4.天蠍座

天蠍座天生精明能幹，但他們個性敏感，最害怕欠人人情，不喜歡跟別人有著利益上的關係，因此他們也看不慣貪小便宜的人，無論在工作或生活中，他們都寧願自己默默吃虧，也不會去計較，事後天蠍座也不會舊事重談，他們不想浪費自己寶貴的時間去耗費心力。所以，天蠍座只會做自己覺得有意義的事情，獨自發展事業，盡可能讓自己變得更強大，不去參與其他人的鬥爭。