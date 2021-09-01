「想法雖然很接近，卻老是感覺不太合得來，怎麼會這樣呢……」我敢肯定地說，在你的生活周遭，一定有某些人曾讓你有過這種不開心的感覺，並且還非特例，對吧？

●為什麼有些人總是合不來？

在人際關係上，經常看到人們在想法概念上很類似，也就是思考特質同類型的人，但在彼此相處和溝通上，還是會產生鴻溝，給人的印象是兩個人「好像不怎麼合得來」。之所以會有這樣的狀況發生，原因出自於雙方有著不同的行為模式。因為在全腦思維分析系統中，人們會有的「三種行為模式」。

●十年後的偶遇，你會怎麼做？

假設有天當你獨自一人走在車水馬龍的大道上，準備去上班，突然瞄到馬路對街的人行道，出現了大學時代的同窗好友田村，你們已經超過十年沒見面了。過去念書的時候，你和他交情特別好，可說到了無話不談的境界，其他同學都說你們是一對死黨。

不過，這是一條大馬路，車流量很大不說，一旁人行道攘來熙往的人潮也多到不像樣。

以下兩種行動中，你會選擇採取哪項作法，作為接下來的行動反應呢？

1.行動選擇一

「喂～～～田村！好久不見！」你會像這樣一面大聲呼喊，一面朝著馬路對面的田村揮手，吸引他的注意。

2.行動選擇二

「啊，那是田村，好久沒聯絡了……」你會這麼想著，但覺得「在人這麼多的地方大聲叫喊實在很丟臉，還是當作沒看到吧……」於是就這麼地默默走開了。

在上述選項中，毫不考慮回答採用「行動選擇一」的人，在全腦思維分析系統的行為模式中，屬於「自我表現性強」的類型，他們會明顯地將個人行為表現出來；相反的，回答會採用「行動選擇二」的人，則是偏向「自我表現性弱」的類型。

過去一般的特性診斷，都會用「強」、「弱」或是「高」、「低」來作為分別，但全腦思維分析系統，則用「偏右」、「偏左」這種方式來表現。這是因為「弱」或「低」的用詞，易於給人感覺好像是「欠缺」、「不足」等負面印象。

●「自我表現性」強弱不同，外在行為差異不小

在全腦思維分析系統的三種行為模式中，首先我將介紹「自我表現性」。這是人們外在行為呈現「向他人或周遭的自我表現程度」。若是用較簡單與白話的說法，就是「你心裡想的事情，會想告訴別人的程度」的行為表現。

→自我表現性「強」的人

這種行為模式的人，一般來說都較為外顯與活潑。

比方說在用餐的時候，他只要嘗了一口覺得十分美味的餐點，就會忙不迭地說出「好好吃喔！」等讚嘆語，反應可能還會大到讓旁人覺得似乎深怕別人不知道他的感受。

此外，自我表現性強的人，經常會有比較大的肢體反應。譬如他要表現認同時，會用幅度較大與連續性的點頭；當聽不懂別人的意思時，也可能歪著頭表示自己不明白等等。他們很喜歡直接說出或展現自己的內在感受及想法，能說是愛熱鬧、愛表達的類型。

對旁人來說，這類型的人的行為模式，有可能是「愛出風頭」，很喜歡「受注目」。自我表現性強的人，只要有機會「向他人表現出自我」，就會變得神采奕奕。這也是此類型的人外顯的特徵。

→自我表現性「弱」的人

不太習慣表現自己的情感，平常話也較少，所以給人「安靜內斂」的印象，是這類型的特色。

比起和一大群人熱熱鬧鬧地喧嘩互動，自我表現性弱的人，更偏好獨自一人，或只找來少數幾個人一起共度。他們內心的真正想法是，「一個人安安靜靜地獨處，或是跟兩、三人一起說話聊天時，自己最能感到放鬆。」他們不會想要引起別人的注意，成為眾人注目的對象，也不是他們所樂見與習慣的。

當會議進行時，行為模式全然不同的這兩種類型，會怎麼看待對方呢？

1.強型→弱型

「來開會卻又不說話，真不懂他到底為了什麼出席會議？我看他其實什麼都沒想，整個人在放空吧？」

2.弱型→強型

「這傢伙話真的有夠多，東拉西扯地講一堆，好像也和此次會議沒有太多關聯性，不能自己先把想法整理好，再扼要地發言嗎……」

正如我剛剛說的，自我表現性弱的人絕對不是沒意見，只不過是即便內心有什麼想法，並不太習慣主動對別人表現罷了。

倘若你拿一張紙，請他們寫下自己的意見，有時候他們會在上頭寫得密密麻麻地回覆給你。

對於自我表現性強的人來說，也並非什麼都不想就逕自發言。他們只是習慣把想到的事情立刻說出來，而且總是透過這樣邊說邊想的方式，在腦子裡做整理，最後也會確實導出結論。

無論自我表現性強與弱，都不能偏重哪一方，認為誰比較優秀，只不過是心裡的想法或點子，在表達方法上不一樣而已。

(本文摘自《讀心溝通術》/方言文化)

【作者簡介】

中村泰彥

現為Emergenetics International總經理；Emergenetics Japan代表；YAS有限公司董事長。

自青山學院大學畢業後，任職於金融相關的不動產開發公司。為了實現夢想，在二○○五年榮獲國際青年商會全球最優秀的訓練師後，成立了YAS有限公司。二○○七年，將全腦思維分析系統引進日本。目前每年除了針對民間企業、行政機關、特定行政法人、各類團體舉辦超過一百場的研習活動外，也擔任顧問、人才培育協助、職業講師等工作。

中尾信也

現為Emergenetics Japan商務推廣主任；EDUTE株式會社董事。

為世界六位全腦思維分析系統Master Associate資格的其中一位，在二○○七年於阿拉伯聯合大公國的阿布達比取得認證資格。對蓋爾．布朗寧博士的教學產生共鳴，並在日本進行全腦思維分析系統的推廣。

他將本身的經營經驗與技術，落實於企業文化教育中，獲得高度評價。目前專門協助強化企業理念的理解、團隊能力的強化、指導新人的錄取、人事配置、第二代繼承等，協助解決企業中遇到的各種問題。

【譯者簡介】

張婷婷

從事金融業十餘年。

熱愛翻譯，接觸書籍翻譯近十年。譯有《給小桃的信》、《母親這種病》、《父親這種病》、《把垃圾變成寶藏的公司》、《找好店面的本事》等，現為全職翻譯者。