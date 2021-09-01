星期五的下午，你被主管臨時叫去，臨危受命地被要求說：「在下星期一前，務必要把這個資料處理完成。」

很明顯地，若你想要完成主管交辦的這項任務，在星期一上班時把所有的資料全部整理完成，那麼自己勢必得要放棄周六、周日兩天的休假。不僅如此，還得一大早就跑來公司加班。但你仍負責地這麼做了，並且不辱使命地把資料都整理妥當。

到了星期一，你準時上班，非常自豪地把資料雙手交給主管時，他卻一臉抱歉地跟你說：「唉呀！真是不好意思。客戶在星期六早上打電話告知我，由於他們的狀況臨時有了改變，所以這份資料只要在星期三之前給他們就行了。」

要是你遇到這種事，自己放棄休假，辛苦地加了兩天班，到最後卻是白忙一場，你會做出什麼反應呢？

→行動選擇一

「算了，客戶臨時變卦，這也是沒辦法的事。況且提早兩天把資料做好的感覺，反而會比等到最後一刻才完成，要來得好多了。」你被說服了，而且還會如此自我安慰。

→行動選擇二

「怎麼可以這麼隨意地更改原定計畫！況且當客戶變更交付時間不用在周一完成時，為什麼不即時打電話告訴我呢？害我白白浪費了兩天的休假跑來公司加班。」你對這樣的結果感到憤怒不已。

如果偏向行動選擇一，你是屬於「自我調整性強」的類型；反之，倘若採用行動選擇二的話，就會是「自我調整性弱」的類型。在全腦思維分析系統中，行為模式的「自我調整性」，代表著「接受他人思維、行為舉止或周遭變化」的程度。

.自我調整性「強」的人

這類型人的適應力很強，無論什麼樣的環境都能面對。即便身處於是非黑白很難說分明，周遭環境氛圍處於曖昧不明的狀況下，依然不會感到憂慮遲疑。他們不會特別抗拒事物的變化，就算大家有共識講好的計畫沒理由地變更了，也能坦然接受，並認為「總會有這種狀況嘛」。

大多數自我調整性強的人，都會被視為「好溝通，是個心胸寬大的人」。相對的，也會因為習慣聽取太多不同的意見，顯得優柔寡斷。

.自我調整性「弱」的人

這類型的想法比較固執，喜歡事物有清楚的決斷，很難容忍預定計畫突然改變，會覺得這簡直是豈有此理的事。當與別人有了共識或談定之後，就會在他們的心裡建立明確的規則與秩序，並期許自己和要求別人都要確實做到，所以對別人的偏離或變卦顯得相當厭惡。

此外，也因為不太容易改變自己的想法，經常被周圍的人認為「個性很頑固」。不過，從另一面來看，由於他們決斷的速度很快，而且不易受旁人影響，所以做起任何事較不會有猶豫的情況產生。

●容易相處不見得是「好事」

自我調整性的強與弱，當需要比較多人一起配合或工作時，就會明顯地表現出來。

1.強型→弱型

「真是不懂變通，難道不能隨機應變一點嗎……」

2.弱型→強型

「什麼叫做都可以？這根本是什麼都不在乎，太隨便了嘛……」

很多人容易認為「自我調整性高＝好」或「自我調整性低＝不好」，這不是絕對的狀況。其實，只要能改變觀點來看，調整性的強弱都能被看成是個人的強項。

舉個例子會更清楚。

假設一間公司裡全是自我調整性強的人，由於每個人都只想聽從別人的意見，於是無論會議開得再久，也很難有明確的結論。又或者，很可能出現就算一開始已經決定好的事情，卻在接觸各種意見的過程中，讓原本決議的事項又變得搖擺不定，莫衷一是。最後使整個團隊的工作效率低落，任何討論都成了議而不決，決而不行。

要是在這個時候，團隊中有個自我調整性弱的人加入，就會因為「事情一旦有了決定後，就不可隨意變更」的態度，讓事情做出決議，使得整體的進展加快許多。

反過來看，倘若一個團隊當中，都充斥著自我調整性弱的人，在許多方面將面臨無法接納嶄新或較為創新的改變，以及執行中的任務工作。即便情況有了變化，必須在某些方面做出調整時，大夥都會難以接受，反而讓事情無法出現轉機。如此一來，恐怕很難處理突發的問題，或者應對急劇的環境變化。

若此時能有自我調整性強的人，在團隊中扮演潤滑劑的角色，便能軟化整體態勢，進而聽取周遭不同的意見，從中找到處理新狀況的方法。

(本文摘自《讀心溝通術》/方言文化)

【作者簡介】

中村泰彥

現為Emergenetics International總經理；Emergenetics Japan代表；YAS有限公司董事長。

自青山學院大學畢業後，任職於金融相關的不動產開發公司。為了實現夢想，在二○○五年榮獲國際青年商會全球最優秀的訓練師後，成立了YAS有限公司。二○○七年，將全腦思維分析系統引進日本。目前每年除了針對民間企業、行政機關、特定行政法人、各類團體舉辦超過一百場的研習活動外，也擔任顧問、人才培育協助、職業講師等工作。

中尾信也

現為Emergenetics Japan商務推廣主任；EDUTE株式會社董事。

為世界六位全腦思維分析系統Master Associate資格的其中一位，在二○○七年於阿拉伯聯合大公國的阿布達比取得認證資格。對蓋爾．布朗寧博士的教學產生共鳴，並在日本進行全腦思維分析系統的推廣。

他將本身的經營經驗與技術，落實於企業文化教育中，獲得高度評價。目前專門協助強化企業理念的理解、團隊能力的強化、指導新人的錄取、人事配置、第二代繼承等，協助解決企業中遇到的各種問題。

【譯者簡介】

張婷婷

從事金融業十餘年。

熱愛翻譯，接觸書籍翻譯近十年。譯有《給小桃的信》、《母親這種病》、《父親這種病》、《把垃圾變成寶藏的公司》、《找好店面的本事》等，現為全職翻譯者。