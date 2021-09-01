有些人可能基於隱私，不喜歡對戀人報備行蹤，不過也有些人非常坦然，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分享，雙魚座、處女座、白羊座、巨蟹座的人談戀愛時總能給另一半滿滿的安全感，只要參加任何聚餐或外出行程，都會告知另一半，是超安心戀人代表星座。

▍1.雙魚座

雙魚座在愛情中很容易沒有安全感，他們又特別有同理心，為了不要讓戀人胡思亂想，他們會盡可能的讓戀人安心，只要不在彼此身邊，他們就會時時刻刻報備自己的行蹤，一方面給予對方安全感，另一方面也希望對方用同樣的方式回應自己，讓這段感情更穩定。

▍2.處女座

處女座很細心，談戀愛時會盡可能避免可能引起爭吵的因素，只要容易讓伴侶生氣的事情，他們就會放在心上，不輕易惹怒對方，所以只要另一半是沒有安全感的人，他們就會仔細的報備自己的行蹤，主動給予安全感，不需要戀人操心。

▍3.白羊座

白羊座的性格很直率，有話直說，絕對不會把心事憋在心裡，他們談戀愛時也是有一說一，不會隱瞞另一半任何事情，只要參加任何聚餐或出遊行程，他都會立刻報備，他覺得背著對方做事會讓自己屈居下風，好像做了什麼心虛的事，因此寧願據實以報。

▍4.巨蟹座

巨蟹座每次談戀愛都是以結婚為前提交往，他認為面對未來的伴侶，自己應該要公正、公開、透明，不能有任何隱瞞，因為秘密是阻礙關係發展的絆腳石，只要能讓愛情順利發展，他們都願意配合伴侶的要求，也會主動報備自己的行蹤。