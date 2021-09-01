最好的護心食物，在傳統市場的菜攤就買得到。

新鮮蔬菜含有大量纖維素及抗氧化物，可以降低膽固醇、防止血液凝結，達到保護心血管的效果。食物纖維像是血管清道夫，不僅可以吸附脂肪和有毒物質，藉由糞便排出體外，還可以減少肝臟裡HMG－COA輔酶的活性，抑制肝臟和其他組織合成膽固醇。

瑞典與美國哈佛大學針對7000名女護士的調查發現，採行高纖飲食的婦女得到冠狀動脈心臟病機會大大降低。且每天增加5克的纖維攝取量，得到冠狀動脈心臟病的機會就會下降37％。

此外，高纖食物通常脂肪、熱量都很低，完全符合預防心血管疾病的飲食標準。

推薦幾種台灣常見、有益心臟的蔬菜：

1.菠菜

富含葉酸、鐵質及微量元素。葉酸可以降低25％同半胱胺酸指標（homocysteine，一種心臟病風險指數，愈高表示心臟病發後死亡率增加）。鐵和微量元素可以補血。

(圖片來源 / 康健資料照片)

2.洋蔥

洋蔥是極少數含有前列腺素的蔬菜，前列腺素可以擴張、軟化血管，降低血液黏稠度，增加冠狀動脈血液流量，促進引起血壓升高的鈉離子排泄，因此既能調節血脂，還有降壓和預防血栓形成的作用。

更難能可貴的是，洋蔥中含有洋蔥精油，不僅可降低膽固醇，改善動脈粥樣硬化，還能升高好膽固醇（HDL）的含量。洋蔥還含有黃尿丁酸，可使細胞更好利用糖分，從而降低血糖。

3.芹菜

美國芝加哥大學研究發現，芹菜含多種降壓化合物，在動物實驗中可使血壓下降12～14%，膽固醇下降14%。且芹菜含鉀量高，可以幫助體內鈉的排出，避免多餘水分滯留體內。

吃芹菜不要丟棄葉子。近來發現，芹菜葉的維生素C比莖高，且富含植物性營養素，才是營養素菁華所在。可將芹菜嫩葉，用熱水燙一下沖涼，做為涼拌或沙拉均可。

(示意圖/Shutterstock)

4.番茄、甜椒、紅蘿蔔、地瓜

這些鮮豔漂亮的蔬菜含有豐富的β胡蘿蔔素、維生素A、植物生化素、和纖維素，這些都對幫助排便、調節血壓、降膽固醇、抗氧化功效有幫助。

5.山藥、秋葵、黑木耳、海帶、紫菜

通常咀嚼起來脆、軟、滑、粘或有彈性的食物，都含有豐富水溶性纖維，可以刺激腸蠕動，幫助排便，加速膽固醇排出體外。

富含膠質的木耳，自古以來就被當成預防動脈硬化的好食物。黑木耳還含有抗血小板凝結物質，可預防血管栓塞。

海帶內含岩藻多醣昆布素，作用類似肝素，可防止血栓和血液黏性增加，預防動脈硬化。

(示意圖/Shutterstock)

6.豌豆苗、空心菜、草菇、杏鮑菇

含有豐富鉀離子和纖維，有益於控制血壓，促進腸道蠕動幫助排便。

7.豌豆、蠶豆、白刀豆、青刀豆、鷹嘴豆

多吃各種豆類，除了攝取植物性蛋白質外，豆類所含的雌激素可以降低膽固醇，保持心臟血管暢通。並且豆類還有α-次亞麻油酸，是不錯的Omega-3來源。

總之，為心臟好，儘量多吃各種蔬菜，每天3～5份就對了。（一份蔬菜約是一飯碗的生菜或半碗熟菜）