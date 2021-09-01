隨著不同新冠疫苗陸續接種第1劑或第2劑，台中慈濟醫院風溼免疫科常接獲病人疑慮關於接種的問題。科主任林亮宏表示，部分免疫疾病藥物可能會影響疫苗接種的保護力，建議病人在施打前，可先回診由醫師評估，再安排疫苗接種的恰當日期。

1名52歲類風溼性關節炎病人伍女士，日前預約施打新冠疫苗，接種後雖無發燒或痠痛，卻在1周後手腕關節腫脹疼痛，害怕得趕緊回院求助醫師。

●疫苗可能打亂免疫疾病者的免疫系統

「疫苗可能誘發原自體免疫的疾病！」林亮宏主任表示，一般人接種疫苗後，身體會開啟免疫系統增加病毒抵抗力；但免疫病人反而可能引起不正常的免疫反應，讓控制穩定的病況再次被打亂。

林亮宏醫師強調，不只新冠肺炎疫苗，其他疫苗皆有可能導致原本自體免疫疾病復發，建議施打任何疫苗前要先諮詢原主治醫師。

●避免免疫藥物造成干擾 任何疫苗施打前建議先評估

林亮宏醫師指出，注射疫苗前，部分免疫調節劑，或紅斑性狼瘡、類風溼性關節炎所使用的生物製劑要做一定程度調整，避免免疫藥物干擾疫苗注射後的免疫反應，延遲或降低疫苗的保護力。他呼籲病人要定期回診追蹤，如果對正使用的藥物有疑慮，可透過免疫系統檢測，與醫師討論規劃適當接種疫苗時間。

●降低新冠重症風險 施打疫苗利大於弊

林亮宏認為，施打新冠疫苗雖多少會影響原來的免疫疾病，但好處還是多於壞處。他提醒，免疫系統疾病或免疫低下、正接受癌症治療的人，身體抵抗力比一般人還弱，得到新冠肺炎住院重症風險也較為嚴重，不論哪種風溼免疫疾病儘早施打疫苗就越能保護自已，接種後的副作用也與一般大眾相同，病友無須太過擔心。