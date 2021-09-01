現代對於性行為較為開放，保險套的選擇及使用變成極為重要的衛教，每次聽到民眾服用事後避孕藥的原因為保險套掉了、套子破掉，事實上八成原因在於挑錯保險套及使用方式。這周微笑打開這令人害羞的話匣子，來談談保險套的選擇!

●搞清楚自己的SIZE

買穿服、鞋子前，我們就會丈量一下尺寸，但購買保險套卻只能從購買經驗中，去嘗試尋覓適合自己尺寸大小的保險套，實則不易。微笑發現有業者製作出保險套測量尺，讓每一位消費者都能選購到適合自己尺寸的保險套。

(圖/微笑藥師網提供)

保險套的尺寸大小一般都是依據「闊度」。何謂闊度，即是保險套圓周長的一半，目前國內大多數保險套盒裝標示尺寸闊度都是52mm ± 2mm，即表示保險套周長52mm *2=104mm ± 2mm=10.4cm ± 2mm

選用適當合身尺寸保險套至關重要！ 有許多男性不喜歡戴保險套除了有隔絕感之外，大多數是因為選用了不合適的保險套，過大或太小的保險套會造成戴起來寬鬆或太緊的不舒服感之外，也增加了漏精及破裂 的風險，所以，只要選用到合適又貼身的保險套尺寸，就能夠讓您戴上後安心舒適體貼幸福了。

●如何使用保險套測量尺：

1.先將測量尺做成環形(如圖一)

2.在陰莖勃起時將環形量尺套在陰莖上，輕拉量尺剛好包圍住陰莖周圍 (如圖二)

3.讀取量尺上的闊度數字即可測得您適合戴的保險套尺寸 (如圖三)

4.您也可以使用本量尺測量您的陰莖長度，在陰莖勃起時對折基準線，將量尺基準線貼齊陰莖底部，由底部量至龜頭對照量尺上刻度即可得知您的陰莖長度 (如圖四)

5.一般市面上銷售的保險套長度大約多在17cm-19cm之間，所以，在選購保險套時選擇闊度才是首要注意的。

(圖/微笑藥師網提供)

●保險套的厚薄

許多民眾為追求無套親熱時的快感，比較偏好選擇較薄的保險套(0.01、0.02、0.03)，事實上低於0.04mm的保險套耐磨性較低，在磨擦性較高的性行為(例如女性私處較乾澀時或肛交)，請記得搭配潤滑劑。另外值得提醒的是，如果選擇較薄的保險套時，請別使用嘴巴幫對方戴套，較容易被牙齒扯破。

●保險套的材質

目前市面上保險套子的材質有兩種，乳膠及聚氨酯。乳膠材質最大的優點就是延展性強(耐摩擦)，由於製作成本低且技術需求不高，常被應用於保險套製造業，不過最大的致命缺點就是「橡膠味」，另一方面乳膠材質無法製作成太薄的保險套，容易造成質地不均，所以通常做到0.04mm就差不多極限了。另一種材質為新興的「聚氨酯」(PU材質)，最大的優點為韌性高、導熱性佳，目前厚度0.04mm以下的保險套皆由該材質製成，不過彈性較乳膠較差(比較有塑膠的感覺)，建議搭配潤滑劑使用。

簡單來說，乳膠材質較厚，味道較重但耐磨(口交比較不建議)，如果龜頭較敏感者，適用此材質；聚氨酯韌性高、導熱性佳，材質能做的較薄，比較能感受性愛的歡愉感，但其彈性度較低，建議搭配潤滑劑。

●保險套，請別這樣戴

正確的保險套配戴方法網路上一堆，甚至還有照片，微笑就不贅述。但以以下常見誤錯方法，請避免：

1.在做愛之前把保險套完全展開：反而易破

2.選擇不合適的型號：保險套易脫落

3.戴上去之前往保險套裡面吹氣：請把保險套前端的空氣排空，再上套!!!

4.太乾請搭配滑劑使用，尤其是聚氨酯：太乾易破。另外如果性行為時間較長，也建議最好搭配潤滑劑，以免保險套破碎。