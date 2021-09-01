國高中生延後2小時上課議題再起，網友也分成兩派大戰，有人認為早自習、升旗根本沒意義，不如讓學生多睡，也有人覺得晚2小時到校只會讓學生晚2小時睡覺，對此一名曾在補教界打工的網友表示力挺，更揭露台灣教育畸形內幕，直呼根本在養奴隸。

網友在PTT八卦版PO文，說自己之前在台中某補習班工作，親眼看到許多孩子從國中就累到不行。他表示，台中私立國中盛行，不少學生不到6點就要起床，出門趕校車，沒校車的就只能自己搭公車，光通勤就花半小時甚至一小時。

原PO說，雖然規定4點放學，但私立學校根本不甩，一堆強迫上第九節的，到5點才放人，離開學校後又要立刻上補習班，繼續上3到4個小時的課，回到家都快11點了，洗澡後要馬上睡覺，隔天不到6點又要起床。

原PO大為感嘆「這根本不是10幾歲學生該有的生活」，只覺得學校跟補習班根本就是在養奴隸，自己實在看不下去因此離職，所以力挺延後2小時到校，要大家「不要擺老，說自己以前怎樣怎樣」，教改改來改去，學生也沒因此變輕鬆。

不少鄉民也支持附和：「國中7點出門，高中6點，真的不是人過的生活」、「自己就是念私校，一學期4次大考，每3周就要準備，後來忍不住高中念公立」、「謝謝你的發聲，真的就是這樣」、「國三時留校晚自習到9點，早上7點要到，週日還要上半天，是我人生最痛苦的一段日子，根本沒意義」、「華人文化不愛推崇睡飽睡滿，不燃燒自己就會被說懶惰」、「現在帶國中生寫作業都覺得可憐」、「真的是在養奴隸，多數人畢業之後那什麼起薪？有夠悲哀」、「晚上課對通勤困難的真的很有幫助」、「以為現在好多了，沒想到比我以前更慘」。