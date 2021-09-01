大陸女星趙薇憑著主演瓊瑤電視劇《還珠格格》紅遍兩岸三地，嫁給富商黃有龍之後，更晉升女強人，名下擁有多家公司，與阿里巴巴創辦人馬雲關係密切。然而她日前卻傳出遭大陸官方列為劣跡藝人，作品與人一夜之間被消失，原因眾說紛紜。資深媒體人粘嫦鈺更特地打電話去問了一個北京演藝圈大腕，關於趙薇狀況，對方反應更是出乎她的意料，令主持人劉寶傑聽了震驚不已。

大陸當紅女星趙薇一夜之間被消失，背後原因眾說紛紜。資深媒體人粘嫦鈺近日在談話性節目《關鍵時刻》透露，她為此特地打給一位北京演藝圈大腕，「北京的名人他所有人都認識，我就問他趙薇是出了什麼事，是什麼理由？是洗錢嗎？還是說逃稅什麼理由？」

想不到對方反應異常冷淡，僅對粘嫦鈺回答「我不知道」4個字，粘嫦鈺還來不及問下個問題，對方就直接表明「我不認識她（趙薇）」，便立刻掛斷電話，令粘嫦鈺忍不住在節目中感嘆：「切割的這麼厲害。」主持人劉寶傑更是驚呼：「所以趙薇現在在中國是一個不能說的名字！」

另外，粘嫦鈺還透露自己為了找趙薇下落，電話一路從上海打到北京問遍所有經紀人，但得到答案不是「不認識趙薇」，就是「在法國酒莊啦」，認為趙薇逃出去才是安全。

正當全民瘋猜趙薇下落之際，她本人早前也透過IG發聲寫下「最好的季節……和爸爸媽媽一起聊天，就好像自己從未長大過，真好」，更親自回覆粉絲留言「北京初秋，最佳閱讀時間。大自然是魔術師」，因此被推測她人不在法國，而是待在故鄉安徽蕪湖，或是北京。後來趙薇也將這則IG發文刪除，還將自介改成「哈哈哈」3字，背後用意再次引發揣測。