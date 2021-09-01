「台視新聞台」台語主播郭于中，自接下播報台語新聞任務後，便努力鑽研台語文，辛勤耕耘多年的他在2018年通過台語高級檢定認證，成為國內第一位拿到認證的主播，台語功力深厚的他曾和霹靂布袋戲一同跨界合作拍攝影片，更被國寶楊麗花欽點為活動主持人，最近再被邰智源在臉書發文大讚：「無意間看到台視新聞的台語新聞，主播郭于中先生的台語咬字發音真是令人尊敬；台語正音播報真是太棒了」，一席話讓郭于中受寵若驚，他直呼自己是邰哥「一日系列」的鐵粉，他也激動表示感謝邰哥的肯定。

郭于中回憶起與邰智源的第一次相遇，就一起錄製台視《奇幻島》，郭于中透露當時對於邰智源的博學多聞與真性情留下深刻印象。而他雖然自己對當時綜藝效果發揮有限，但講到台語卻點燃郭于中無限熱情與專業，他表示平時都有查台語字典的習慣，對於新聞用詞更會小心斟酌，也會去研究新聞中常遇到的新詞彙，就連現在現在最夯的「疫苗」、「幾『劑』」，他更特別去請教醫生，瞭解「劑」在醫學中的意思，再以台語來跟觀眾說明，原來「一劑」就是「一枝射」，就是「一人份」。

熱愛台語的郭于中在新聞播報時的發音和用詞都是參照台語辭典，讓不少老一輩觀眾為之驚艷，而這回更意外獲得擁有深厚語言底子的邰智源認同，讓他更有動力繼續提供更優質的台語新聞播報服務觀眾，而網友看到邰哥發文後也紛紛在底下留言敲碗「一日主播第二集台語篇」、「期待主播和邰哥合體，一定會蹦出很多新火花」，最後郭于中也透露期待未來可以跟邰哥一起合作體驗台語主播工作，相互切磋並享受台語語文的美與親切感。